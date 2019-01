Tunisie: EST - Pas de répit pour l'Espérance

Dans ce contexte, le début de l'année 2019 va être des plus chargés pour le doyen des clubs tunisiens qui va devoir jouer au moins onze matches pour le compte des deux seuls mois de janvier et février avec au menu des rencontres de Ligue 1, de Ligue des champions, de supercoupe d'Afrique et de supercoupe de Tunisie. Pour le moment, seule l'Espérance est capable de relever avec mérite et bravoure ce type de challenges qui fait honneur (à lui seul) au club «sang et or» et à toute la Tunisie.

Des solutions pour bien gérer

Après avoir réussi à remporter un «nul» très précieux à Conakry face à Horoya (1-1) vendredi dernier, dans le cadre de la Ligue des champions, l'EST portera de nouveau la casquette locale pour croiser le fer cet après-midi, à El Menzah, avec l'Union Sportive de Ben Guerdane pour le compte de son match retard valable pour la douzième journée du championnat national.

Dans ce cadre, l'EST doit continuer sur sa lancée et enchaîner avec les victoires, encouragée en cela par son dernier succès plein de significations face au CA à Monastir (2-1).

En effet, celui qui arrive à battre le CA, qui affichait une santé radieuse avant le derby, n'a pas le droit de se faire surprendre par les «Sudistes» qui n'auront, logiquement, aucune chance de suivre le rythme de croisière déjà atteint de l'Espérance.

Les «Sang et Or» joueront avec leur esprit professionnel habituel qui leur dicte de ne snober aucun adversaire et de jouer toujours pour la gagne, surtout que vendredi prochain, ils auront à donner leur deuxième réplique continentale devant les Zimbabwéens du FCPlatinium.

Il y a juste lieu de revenir sur les enseignements à tirer de la dernière sortie continentale.

La dislocation du milieu de terrain, qui était criarde à Conakry, exige désormais des solutions urgentes, surtout que le mercato d'hiver n'en a pas offert beaucoup. Il faut donc composer avec les moyens du bord. A commencer, par exemple, par la reconversion de Franck Kom en régisseur. Il en a les moyens. Il faudra le familiariser avec ce nouveau rôle pour qu'il l'assume en cas d'indisponibilité de Saâd Bguir. et Dieu sait combien les indisponibilités ce dernier sont devenues fréquentes.