Madagascar: ASIEF - « Nous allons passer à la vitesse supérieure cette année » dixit John Love

2018 a été une année très chargée pour l'ASIEF (Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires). » Malgré la courte durée, on arrive à faire en l'espace de huit mois ce que les autres n'ont pas fait en 20 ans.

On a pris la fonction en mars et en dépit de manque de budget on a su organiser avec brio les championnats nationaux à Toamasina avec la présence massive des fonctionnaires sportifs » a fait savoir, Andrianarison Jean Aimé Botosera dit John Love, président de l'ASIEF. Cela fait dix mois que John Love et son équipe étaient au four et au moulin.

Une des réformes effectuées par la nouvelle équipe est l'assainissement à l'encontre des mercenaires à travers la mise en place de la cellule de contrôle et de suivi, ce, afin d'offrir des jeux crédibles et transparents aux membres. Une manière de favoriser la solidarité et la fraternité des fonctionnaires sportifs autour d'une activité sportive.

« Cette année, on va encore redoubler d'efforts et surtout on espère travailler de concert avec le ministère de la Jeunesse et des Sports » a continué, John Love. Il est à signaler que le nouvel homme fort du sport des fonctionnaires et des agents de l'Etat a été élu président de l'ASIEF au mois de février 2018. Avant cela, il a déjà dirigé des clubs de football et de handball du club 3FB.

Très jeune, il a rêvé de devenir dirigeant. John Love a déjà occupé le poste de vice-président de « fokontany » à Toamasina à l'âge de 16 ans. Il a étudié à l'EPP Lohariandava Brickaville puis au CEG Mangarano Toamasina et au Lycée Rabemananjara.

Après le baccalauréat, il a poursuivi ses études à l'Université de Barikadimy à Toamasina au sein de la filière « Economie ». Il a continué ses études à l'IFIRP (filière santé mentale) à Antananarivo et actuellement, il suit une formation à l'ENAM en Gestion Publique après la formation en Administration générale.

Au-delà de ses fonctions au sein des associations et équipes sportives, John Love est le Directeur général de l' « Institut de formation de paramédicaux » à Sofia. Ce natif de Toamasina est très actif au sein des associations régionales et opérateur économique qui œuvre dans le transport et l'enseignement supérieur.