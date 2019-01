Madagascar: Momentum - Séminaire en Leadership et croissance personnel ce samedi

interview

Toky Rajaona lance le séminaire Momentum à Madagascar.

La croissance personnelle est une grande priorité, souvent oubliée. Cependant, beaucoup s'investissent sur cette voie. Toky Rajaona apporte ses contributions avec Momentum. Celui-ci se démarque par ses interventions atypiques. Sérieux, sans se prendre au sérieux, il a ce don de transporter son auditoire avec émotions, humour et simplicité. Entrepreneur, conférencier, fondateur de MasterLife, thérapeute, certifié en PNL (Programmation neurolinguistique), Toky se définit tout simplement comme un accélérateur de croissance personnelle, au service d'une génération positive. Interview.

Midi Madagasikara (MM). Pouvez-vous expliciter ce qu'est « Momentum » ?

Toky Rajaona (TR). Tout d'abord, Momentum est un terme que les Anglo-saxons utilisent beaucoup pour indiquer une sorte d'élan positif. C'est l'étincelle, l'impulsion qui change le cours des choses. #Momentum est un séminaire immersif en leadership et en croissance personnelle qui se tiendra le samedi 26 janvier au Kube C, Galaxy Andraharo, de 9 à 17h. Il est destiné aux personnes qui ont besoin de prendre de vraies résolutions et de reprendre le contrôle de ce qui est essentiel à leurs yeux. La prochaine édition sera pour janvier 2020.

MM. Qui sont les cibles de ce séminaire ?

TR. Nous ciblons essentiellement les personnes qui désirent avoir une vision claire de leur raison d'être, les personnes qui ont besoin d'approches terre-à-terre pour atteindre leurs objectifs. Chacun a son rythme de croissance personnelle et justement le but de #Momentum est de libérer cette potentialité, afin de générer des résultats concrets et durables dans les aspects essentiels de notre vie.

MM. Qu'entendez-vous par croissance personnelle ?

TR. Nous désirons tous vivre la réussite financière, professionnelle, familiale, affective, relationnelle et autre. La croissance personnelle répond justement à deux aspects : le niveau de vie, donc tout ce qui a trait à la richesse matérielle, et la qualité de vie, communément appelée bien-être, tout ce qui nourrit notre richesse immatérielle : identité, sens, valeurs, vision personnelle, talents, contributions...

MM. Peut-on réellement reprendre le contrôle ?

TR. C'est une question d'audace, de volonté, de persévérance et surtout d'actions massives. Il faut savoir qu'il n'y a pas de poudre de perlimpinpin dans quelque domaine que ce soit. La dynamique de la croissance personnelle s'accomplit un pas après l'autre. Cela nécessite un travail constant sur soi, des stratégies et pour certains cas un accompagnement. Pour imager, disons que reprendre le contrôle est comme passer du mode automatique au mode manuel. Nous redevenons le capitaine de notre propre vaisseau.

MM. Pourquoi avez-vous décidé d'organiser ce Momentum?

TR. Nous aspirons tous à vivre plus, à vivre mieux. Nous voulons profiter de la vie, s'épanouir dans ce que l'on fait, voyager, (se) découvrir, grandir auprès des personnes que l'on aime... A vrai dire, j'aurais aimé assister à ce genre d'expériences des années plus tôt, cela m'aurait fait gagner bien des années ! Nous avons conçu ce séminaire pour vulgariser la croissance personnelle, c'est une façon d'apporter mon humble contribution à l'émergence d'une génération optimiste, positive et engagée.

MM. Quel sera le programme ?

TR. Nous aurons des interventions aussi riches que variées : des exercices pour se reconnecter avec soi-même, des clés pratiques en PNL (Programmation neurolinguistique) pour booster la confiance en soi, des outils et des plans d'actions terre-à-terre pour nourrir notre feu intérieur. Des thèmes autour du leadership personnel, la santé, la nutrition, le sport, la psychologie positive,... par des intervenants experts dans leurs domaines respectifs.

MM. Y aura-t-il une suite?

TR. #Momentum est une édition annuelle, prochain rendez-vous en janvier 2020. Nous aurons l'occasion de découvrir d'autres séminaires aussi enrichissants que ressourçants ...