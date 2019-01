Madagascar: La nécessité d'améliorer le processus électoral

L'élection présidentielle appartient maintenant au passé et le résultat a été accepté par tout le monde. Une page a donc été tournée, mais on ne peut oublier toutes les imperfections qui ont été constatées durant ce scrutin. La CENI en est consciente et elle proposera ses solutions pour améliorer le processus électoral.

Les récriminations durant le déroulement de cette élection présidentielle ont été nombreuses. Elles ont commencé lors de la confection des listes électorales. Les erreurs constatées ont faussé le processus électoral et il est nécessaire de les corriger pour avoir des élections reflétant véritablement l'opinion de tous les Malgaches. Point n'est besoin de revenir sur les doublons et l'impossibilité pour certains électeurs de ne voter à cause des procédures inadaptées.

Le système est donc à revoir et les membres de la CENI en sont conscients. Cela va commencer déjà au niveau de la révision des listes électorales. Ces dernières doivent être entièrement refondues pour permettre à tous les citoyens d'exercer leur droit de vote. L'opération devrait commencer bientôt et se dérouler jusqu'au 28 février. Il n'est plus question de retomber dans les errements du passé. Des méthodes modernes seront utilisées.( Voir l"article de notre consœur qui en donne les détails).

L'amélioration du système est impérative car on ne peut pas décourager les citoyens qui veulent voter. Le taux de participation au dernier scrutin est le plus bas depuis ces dernières élections. Il ne peut qu'empirer si la situation reste en l'état.

Plusieurs consultations vont avoir lieu dans les mois à venir. Les législatives et les communales vont être des étapes importantes de cette année électorale. Elles vont définir l'équilibre des forces politiques après l'élection présidentielle , et permettre aux Malgaches de continuer dans la voie démocratique qu'ils ont choisie.