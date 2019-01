Afrique du Nord: Agadir, Rangers et Asante savent voyager

Pour sa part, le club libyen Al Ahly de Benghazi a remporté le derby maghrébin sur la pelouse du stade Chedly Zouiten de Tunis en disposant des Algériens de Nasr Hussein-Dey (1-0).

Suite et fin de ce tour lundi 14 janvier. En effet, l'affiche ASC Djaraaf Dakar (Sénégal)-RS Berkane (Maroc), initialement prévue dimanche 13, a été reportée au lundi 14 janvier sur décision de la Confédération africaine de football (CAF) suite à un accord trouvé entre les présidents des deux clubs.

Résultats et buteurs

- Ahly Benghazi (Libye)-NA Hussein Dey (Algérie) 1-0. But de Gebril Mohamed Begrmawi 90+4.

- Nkana FC (Zambie)-FC San Pedro (Côte d'Ivoire) 3-0.

- Stade Malien (Mali)-Petro Atletico (Angola) 1-1. Alou Badra Sylla 23' pour le Stade Malien, Va Antonio Felix 31' pour Petro Atletico.

- African Stars (Namibie)-Raja Casablanca (Maroc) 1-1. Alfeus Handura 42' pour African Stars, Sofiène Rahimi 50' pour le Raja.

- Vipers SC (Ouganda)-Club Sportif Sfaxien (Tunisie) 0-0.

- Gor Mahia (Kenya)-New Star Douala (Cameroun) 2-1. Laurence Juma 64' et Jacques Tuyisenge 86' pour Gor Mahia; Benjamin Bechem 72' pour New Star.

- Zesco United (Zambie)-Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) 3-1. Kambole 25' et Were 30' sur penalty et 53' pour Zesco; Billiat 43' pour Chiefs.

- Jimma Aba Jafar (Ethiopie)-Hassania Agadir (Maroc) 0-1. Zouheir Chaouch 71'.

- Bantu FC (Lesotho)-Enugu Rangers (Nigeria) 1-2. Jokojokwana 90' pour Bantu; Silas 18' et Godwin Aguda 84' pour Enugu.

- Coton Sport Garoua (Cameroun)-Asante Kotoko (Ghana) 2-3. Daouda Kamilou 43' et Lambert Gueme 71' pour Coton; Emmanuel Giamfy 10', Maxwel Baakoh 31' et Fatawu 50' pour Asante.

- AS Otoho (Congo)-Kampala City Council (Ouganda) 3-0. Mohamed Musa 20' sur penalty et 22', et Kikassa Wamba 75'

- Ittihad Tanger (Maroc)-Zamalek (Egypte) 0-0.

- Al-Nasr Benghazi SC (Libye)-Salitas (Burkina Faso) 1-0.

- Al Hilal (Soudan)-Mukura (Rwanda) 3-0. Mohamed Mokhtar 6', Idrissa Ambombo 62' et Mohamed Ahmed Bechir Becha 83'.