Tunisie: Les « Sang et Or » haut la main !

C'est avec une formation fortement remaniée que l'Espérance Sportive de Tunis a disputé hier après-midi au Stade d'El Menzah son match retard comptant pour la 12e journée du championnat face à l'Union Sportive de Ben Guerdane.

Un turn over qui s'impose par le rythme effréné auquel est soumise la formation « sang et or » à cause de ses engagements en championnat de Tunisie et en Ligue des champions africaine.

Durant les vingt premières minutes de la rencontre, la prestation des « Sang et or » était plutôt timide. Par ailleurs, nous n'avons enregistré qu'une seule occasion digne de ce nom quand Mejri centre de la droite pour Berrima qui sert à son tour Rahmani dont le tir passe en dehors de la cage (7').

Une belle opportunité ratée par le jeune Rahmouni qui se trouvait pourtant seul face au gardien sudiste. C'est ce genre de ratages qui forge un jeune footballeur. Le mérite de Rahmani est de ne pas avoir hésité une seconde et de tenter sa chance.

Durant les vingt minutes qui ont suivi, le jeu s'est concentré dans le milieu de terrain. A la 27', Adem Rejaïbi créa la surprise : après un court slalom, il trompa la vigilance du portier sudiste, Yeferni, d'un tir cadré à mi-volet.

Un tir si puissant que le gardien sudiste n'a pu l'éviter et Rejaïbi de renaître de ses cendres en ouvrant la marque au profit des siens.

Le même Rejaïbi était à deux doigts de doubler la mise vers la fin de la période initiale quand, sur un service de Kom, il tenta de lober le portier sudiste et ce dernier de dégager la balle in extremis (44').

Revoilà Jouini !

Après la pause, les visiteurs ont cherché à revenir dans le match, mais les quelques occasions qu'ils se sont créé n'étaient pas aussi dangereuses pour Rami Jéridi. Le portier « sang et or » n'a pas eu de difficulté à préserver ses filets vierges.

C'est que la dernière touche a fait défaut chez les attaquants de l'US Ben Guerdane, à l'image de Khaled Yahia qui a fait le plus difficile en dribblant les deux défenseurs axiaux, Machani et Mahmoud, avant de tirer au-dessus de la transversale (57').

Quelques minutes plus tard, le tir de Ben Tarcha passa aussi au-dessus des filets de Jéridi (74'). Et si les attaquants sudistes ont manqué d'efficacité, ce n'était pas le cas de leurs homologues « sang et or », Haythem Jouini en particulier, qui a doublé la mise sept minutes à peine après son entrée en jeu.

Sur un long coup franc de Mbarki, Mejri dévie la trajectoire de la balle en direction de Jouini qui n'avait qu'à terminer le travail, logeant la balle dans les filets d'un Yeferni impuissant (87').

Bref, la dernière touche a lourdement fait défaut chez les attaquants sudistes qui se sont créé pas mal d'occasions en deuxième mi-temps, mais ils n'ont jamais su les mettre à profit, contrairement à leurs homologues « sang et or » qui, sans trop se dépenser, ont remporté aisément la victoire même avec une formation chambardée.