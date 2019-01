Tunisie: Immersion dans les bruits et images de la Révolution

Contre l'oubli

L'exposition, elle, restitue, dans une démarche pédagogique, qui s'insurge contre l'oubli et l'amnésie ambiante et volontaire, les dates clés de la Révolution évoquées en huit temps forts : «Sidi Bouzid Brûle», «L'Intifadha», «Entrée en scène des avocats et du syndicat de l'enseignement secondaire», «Le soulèvement de Kasserine et le front de Thala», «Le cyber-affrontement», «La mobilisation de Sfax», «La capitale s'insurge», «14-Janvier, Ben Ali Hrab».

Un grand panneau explique, par la suite, les autres bouleversements qui ont accompagné ce grand séisme qu'est la fuite de Ben Ali, le 14 janvier vers 18h00, en Arabie Saoudite. De la prise du pouvoir de Mohamed Ghannouchi, passant par la Kasbah I et II, en arrivant à l'Instance Ben Achour et aux élections d'octobre 2011, la Tunisie a connu une inédite accélération de l'Histoire.

Le parcours de l'exposition est jalonné par des box, comme des tiroirs d'archives, qui restituent les bruits et clameurs de la Révolution. Il revient sur les cris de protestation et de colère de cette population à travers les divers coins de la République : «L'emploi est un droit, bande de voleurs», «Travail, liberté, dignité nationale», «Ministère de l'Intérieur, ministère de la terreur», «Nous sommes tous Sidi Bouzid», «Nous tenons à l'embauche des chômeurs», «Pain et eau et Ben Ali Non»... Mais aussi sur les annonces des médias à travers le monde, Chine, Russie, Etats-Unis, Italie, Liban... Alors que la contagion de la colère a atteint tous les coins du pays, la Tunisie fait la une des médias à l'international.

Un contenu scientifique, et vérifié par un pôle d'historiens et d'archivistes, très dense et des supports diversifiés font de ce travail de groupe au long cours un moment de réflexion et d'émotion, qui rappelle aux Tunisiens à quel point ils ont été unis pendant l'instant révolutionnaire. Une cohésion qui s'est évanouie avec le temps des politiques et des choix partisans. La ressusciter est un plaisir toujours renouvelé.