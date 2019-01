Algérie: Plus de 8700 structures de jeunesse et de sports réalisées à travers le pays

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab a affirmé, mardi à Boumerdes, que l'Etat avait réalisé depuis l'indépendance à ce jour plus de 8700 installations et structures de jeunesse et de sports à travers tout le pays.

De 1962 à 1999, près de 1320 installations et structures de jeunesse et de sports ont été recensées, et de 1999 à ce jour, près de 7400 projets ont été réalisés, portant le nombre total actuellement à près de 8700 installations de jeunesse et de sports à travers tout le pays, a déclaré le ministre à la presse lors de l'inspection de plusieurs structures de jeunesse et de sports à travers les communes de la wilaya.

A ces projets, s'ajoutent des salles omnisports et des structure de jeunesse au niveau des établissements éducatifs (les trois cycles) et des universités du pays, a fait savoir le ministre.

A la faveur de ces réalisations, l'infrastructure destinée à la jeunesse et au sport a été entièrement pris en charge à travers tout le pays, a souligné le ministre qui a estimé que les ressources humaines jouent également un grand rôle dans la gestion de ces structures puisque l'essentiel, a-t-il dit, est la manière de les maintenir et les préserver.

Dans ce cadre, le ministre a fait savoir que son département ministériel envisage d'élargir l'exploitation rationnelle et de proximité des installations et des structures de jeunesse et de sports réparties à travers le pays et celles se trouvant au niveau des établissements éducatifs et de l'enseignement supérieur.

Cette réflexion s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Etat visant la reconsidération du sport scolaire, a précisé le ministre, affirmant que ce dossier avait été ouvert avec les autorités concernées, d'autant qu'il n'y a de réussite qu'en recourant au sport scolaire et universitaire.

Le besoin étant exprimé au niveau local, nous sommes appelés à revisiter les modalités d'ouverture de ces structures et installations en les mettant à la disposition des jeunes pour prendre en charge leurs besoins en la matière notamment en ces périodes de l'année.

Après s'être enquis du centre de loisir scientifique et le centre de vacances à Dellys (à l'est du chef lieu de la wilaya), le premier responsable du secteur a mis en avant l'impératif de laisser une marge de liberté et d'initiative aux jeunes qui affluent vers ces sites, à travers la création de nouvelles activités novatrices au diapason de l'avancée technologique et moderne que connaissant les différents domaines.

L'importance réside, poursuit le ministre, dans la familiarisation des enfants à ces activités en les incitant à suivre pareilles orientations.

Quant à la gestion des centres de repos et des colonies de vacances répartis sur le territoire national, le ministre a exprimé sa volonté de voir se déployer davantage les efforts dans ce sens, en réfléchissant à mettre en avant une gestion à caractère commercial pour être à la hauteur des services commerciaux modernes et des exigences du marché.

Cette approche contribuera, également, à stabiliser financièrement ces installations devant, bien entendu, garder leurs prestations et indéniable caractère social.