Algérie: Impôts - Un nouveau système d'information "en cours d'implémentation" pour la gestion des dossiers des contribuables

Constantine — Un nouveau système d'information est "en cours d'implémentation" à la direction des grandes entreprises (DGE) pour assurer une meilleure gestion des dossiers des contribuables et de l'information échangée avec les différentes institutions bancaires et douanières entre autres, a révélé mardi à Constantine, le directeur de l'information et de la documentation fiscales auprès de la direction générale des impôts (DGI).

Ce système d'information "déjà opérationnel dans une quinzaine de centres des impôts (CDI)" était en cours d'implémentation dans la DGE avec le concours d'un partenaire étranger spécialisé en la matière, a indiqué le directeur de l'information et la documentation fiscale auprès de la DGI, Belkacem Yacef, en marge d'une journée d'information sur la loi de finance (LF) 2019 organisée à l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie, CCI- Rhumel en collaboration avec la DGI et la direction générale des Douanes (DGD).

L'implémentation de ce nouveau système d'information basé sur l'informatisation et la numérisation du mode de gestion de l'administration des impôts s'inscrit dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics portant modernisation des toutes les administrations pour "un meilleur service et une gestion convenable et fiable", a souligné le même responsable, affirmant que l'administration de impôts s'est engagée dans une "réforme structurelle".

Soulignant que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour permettre l'implémentation de cette "solution informatique" dans le système de gestion, dès la DGE (assainissement du périmètre d'intégration défini par la loi, et l'identification fiscale notamment), M. Yacef a indiqué que la mise en service de ce système aura lieu "incessamment dès la finalisation des procédures d'usage avec les banques".

La mise en place de cette solution informatique "permettra" aux entreprises relevant de la DGE, entreprises pétrolières, et sociétés de droit algérien entre autres de souscrire leurs déclarations à distance et de payer à distance pour davantage de célérité dans le déroulement des transactions, a fait savoir le même responsable.

Cette solution informatique marquée par "une adhésion considérable" des contribuables affiliés aux centres des impôts de Sétif de Bordj Bou Aarréridj et d'El Harrach (Alger) notamment sera "ultérieurement" implémentée dans 2 centres de proximité des impôts de Lakhdaria et d'Ain Bessam (Bouira) en attendant "sa généralisation à travers toutes les structures de la DGI", a fait savoir M. Yacef.

De sa part, le représentant du ministère des Finances, Ahmed Mohand, énumérant les avantages de la loi de finance 2019 en matière d'encouragement de l'investissement et d'élargissement de l'assiette fiscale, a insisté sur l'importance de recouvrer les créances fiscales au profit du trésor public.

Le financement non conventionnel adopté par l'Algérie pour faire face aux défis de l'heure caractérisés par le recul du prix du pétrole a été largement abordé au cours de cette rencontre d'information, mise à profit par les experts pour affirmer que ce mode de finalement se fait dans un cadre organisé et peut être "suspendu" si "la machine d'investissement et de développement économique arrive à se démarquer".

Une cinquantaine d'opérateurs économiques activant à Constantine ont assisté à cette rencontre d'information.