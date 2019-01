Algérie: Plaidoyer pour l'introduction de la matière architecture amazighe à l'université

Tlemcen — Les participants au colloque international sur l'architecture amazighe, dont les travaux ont pris fin dans la soirée du mardi, ont plaidé pour l'introduction de la matière "architecture amazigh" dans le système d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Les autres recommandations émises à la clôture du colloque, organisé par le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) en collaboration avec l'association nationale des architectes, ont porté sur la nécessaire introduction du thème du patrimoine architectural dans les manuels scolaires, la création d'une unité de recherche en patrimoine et architecture amazighe avec toutes ses diversités à l'échelle nationale dans une première étape puis son élargissement au niveau maghrébin en vue d'élaborer un dictionnaire de terminologie unifiée de cette spécialité.

Les participants ont également recommandé la conception d'un atlas maghrébin de tous les sites portant une spécificité locale, en plus de l'élaboration d'un plan commun entre les ministères concernés pour la réhabilitation et la restauration des espaces anciens en vue de les exploiter comme pôles touristiques et la mise sur pied d'un programme d'activités d'une durée d'une année et dédié au patrimoine amazighe.

Cette rencontre a donné lieu à d'autres propositions dont l'élargissement de ce genre d'initiatives à d'autres wilayas en vue de valoriser les éléments du patrimoine urbain ancien et islamique, en association avec des instances spécialisées, de la société civile.

La deuxième édition de ce colloque international se déroulera à la fin de l'année 2019 à Nâama. Pour rappel, cette rencontre d'une journée, s'est déroulée au palais de la culture "Abdelkrim Dali" de Tlemcen, avec la participation d'universitaires algériens et de certains pays arabes.

Elle a été marquée par des communications traitant de l'architecture amazighe en Algérie et d'autres pays comme la Tunisie et le Maroc, du bâti numide de la région de la Hodna, de l'urbanisme rural et des modèles architecturaux du M'zab, des Aurès et des Ksours du Sahara algérien.