Tunisie: Le chemin de croix d'Aymen Abdennour

L'enfant de l'ESS, arrivé l'été avant-dernier à Marseille en provenance de Valence sous forme de prêt, emportant avec lui l'ambition de rebondir et retrouvé sa forme habituelle et ses belles prestations affichées lors de son passage magnifique par Toulouse FC (2011-2014) et Monaco (2014-2015), où il est devenu parmi les défenseurs axiaux les plus désirés par les plus grandes écuries d'Europe, à savoir Barcelone et Arsenal.

Toutefois, il semble que son choix de rejoindre Valence au terme de la saison 2015-2016 explique en grande partie la situation délicate dans laquelle se trouve aujourd'hui le natif de Sousse. Sa première saison a été assez réussite avec 29 apparitions et un rendement très respectueux sur la pelouse du stade du Mestalla. Ainsi, le déclic préjudiciable de sa carrière est marqué lors de la saison suivante (2016-2017). Victime d'une blessure musculaire, l'ex-capitaine de la sélection nationale n'a totalisé que 14 apparitions avec un rendement précaire. À l'issue de cette saison modeste, l'ancien Monégasque a été prêté lors du mercato estival, et les ennuis ont commencé.

Promesses et déception

Lors de son arrivée, Abdennour était promis à une place de titulaire aux côtés du Roc français Adil Rami. Ainsi, il a disputé son premier match sous les couleurs des Marseillais face à Rennes. Malmené par les attaquants bretons, notamment son compatriote Wahbi Khazri, auteur de son premier but avec le maillot de Rennes lors de cette rencontre après avoir dribblé Abdennour suite à une accélération fulgurante suivie par un tir smashé super-puissant, Abdennour a rapidement été au centre des critiques. De ce fait, le doute commence à brûler les ailes de l'Aigle de Carthage, et il termine par être black-listé par Rudi Garcia suite à sa mauvaise prestation face au PSG (3-0) au terme du quart de finale de la Coupe de France. Et la tragédie se poursuit pour celui qui a été longtemps considéré comme l'égérie du football tunisien en Europe. Il finit par être écarté de la liste des 23 joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du monde Russie 2018. Grande déception pour un Abdennour qui ne cesse jamais de se noyer dans le pétrin.

Un simple figurant...

Plus tard, avec l'ouverture du mercato estival, tout le monde croyait que l'ex-joueur de Werder Bremen allait se diriger vers la sortie de l'OM afin de trouver un autre club et se relancer de nouveau dans le grand bain du football européen. Mais finalement, il a choisi de terminer son aventure en Ligue 1, espérant se racheter en regagnant la confiance de Rudi Garcia, mais ce dernier continue sa politique d'indifférence envers Abdennour qui est toujours laissé au placard. Il n'a pas disputé la moindre minute de jeu en match officiel avec le club phocéen cette saison aussi. Son avenir reste toujours douteux. Comme le révélait dernièrement «Foot Mercato», le natif de Sousse qui perçoit une rémunération d'environ 225.000 euros bruts par mois, devrait aller au bout de son prêt avec l'OM et ne retrouver l'Espagne qu'en juin prochain. Cependant, l'OM va tenter de mettre un terme à son prêt dès cet hiver, mais Abdenour tient à rester jusqu'au terme de son prêt, en juin. Cette position n'arrangera pas l'OM, soucieux de réduire sa masse salariale. Abdennour a finalement décidé de ne pas sortir de sa zone de confort pour aller se relancer dans un autre club. Une décision très controversée de la part du Tunisien qui semble n'avoir aucune chance de jouer sous le règne de Rudi Garcia.