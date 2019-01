Algérie: Tizi-Ouzou - Une baisse de moitié des accidents de la route en 2018

Tizi-Ouzou — Une baisse de 49,81% des accidents de la route a été enregistrée durant l'année 2018 dans la wilaya de Tizi-Ouzou, par rapport à l'année précédente 2017, indique mercredi un bilan annuel de la Gendarmerie nationale.

Selon le document de ce corps constitué, il a été enregistré, tout au long de cette année, un total de 136 accidents, 52 décès et 219 blessés, soit 135 accidents de moins par rapport à l'année 2017 où il a été enregistré 271 accidents ayant causé 55 morts et 488 blessés.

Les statistiques détaillées de la gendarmerie font ressortir qu'un total de 132 accidents, soit 97,05%, est dû au facteur humain, dont la faute incombe aux chauffeurs dans 117 cas (86,02%) et aux piétons dans 15 cas (11,02%), un (01) accident (0,73%) pour cause de l'état défectueux du véhicule et trois (03) (2,20%) à l'état de dégradation des routes.

"Cette baisse est dû essentiellement aux énormes efforts déployés par les éléments des brigades routières de la Gendarmerie nationale, à la vigilance de plus en plus accrue du citoyen et aux différentes campagnes de sensibilisation sur les dangers de la route organisées durant cette année et qui ont porté leurs fruits", a indiqué le colonel Harkati Rachid, commandant du groupement de la gendarmerie lors d'un point de presse.

La même tendance a été enregistrée concernant la lutte contre l'immigration clandestine, à laquelle, "une importance particulière est accordée" avec deux (02) personnes arrêtées, contre 06 durant l'année 2017, est-il, également, indiqué de même source.

Aussi, et dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, 37 affaires ont été traitées ayant permis la saisie de 2,72 kilogrammes de kif traité, 07 grammes de Cocaïne, 1639 psychotropes, la destruction de 100 plants de kif et l'arrestation de 37 personnes.

Par ailleurs, il est indiqué que ce corps de sécurité a traité durant l'année 2018 un total de 2659 affaires, dont 957 relatives au commerce illicite de boissons alcoolisées, 835 pour atteinte à l'environnement et à la faune, 306 pour fraude fiscale, 351 pour fraude commerciale et 49 affaires non respect de la loi sur l'urbanisme et la ville.

Le colonel Harkati, a en outre rappelé que deux nouvelles brigades de gendarmerie ont été ouvertes durant l'année 2018 dans les communes de Mizrana (35 Km Nord de Tizi-Ouzou) et Mekla (10 Km à l'Est de Tizi-Ouzou), en attendant l'ouverture d'au moins trois (03) autres brigades durant cette année, soulignant, à ce propos, que la Gendarmerie nationale assure un taux de couverture de 46,23% à travers toute la wilaya.