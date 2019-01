Algérie: ANEM Tébessa - Plus de 7.800 demandeurs d'emploi placés en 2018

Tebessa — Quelque 7.821 demandeurs d'emploi ont été placés au niveau des différentes entreprises publiques et privées à Tébessa en 2018, a indiqué mercredi, le directeur de l'agence nationale de l'emploi (ANEM), Mohamed Fennazi.

Les placements des demandeurs d'emplois connaissent pour la troisième année consécutive "une tendance ascendante", a précisé à l'APS le même responsable rappelant qu'en 2017, plus de 6.600 demandeurs ont été placés. Il a dans ce contexte ajouté qu'en 2018, l'ANEM-Tébessa a réalisé une progression de l'ordre de 34% comparée à 2017.

Dans les détails M. Fennazi a indiqué que 4.531 demandeurs d'emploi ont été placés dans le cadre du système dit "classique"', dont 903 postes réservés au personnel des cantines scolaires et 1.620 autres destinés aux secteurs de l'éducation, de la santé et des collectivités locales au niveau des 10 communes frontalières.

De plus, 2.869 demandeurs d'emploi ont également bénéficié de postes d'emploi dans le cadre du dispositif d'aide a l'insertion professionnelle (DAIP), et pas moins 421 contrats de travail aidé (CTA) au cours de l'année 2018, a fait savoir le même responsable.

Le même responsable a ajouté que l'Agence nationale de l'emploi de Tébessa a recensé 85.855 demandes d'emploi a travers ses cinq antennes locales en 2018, contre 10.229 offres d'emploi, soulignant que les placements représentent 76,45% de l'ensemble des demandes d'emploi.

Outre son rôle principal consistant principalement à assurer l'intermédiation entre diverses institutions et demandeurs d'emploi, l'Agence nationale de l'emploi a également organisé plusieurs activités de sensibilisation pour accompagner les demandeurs, notamment 119 ateliers de formation sur les différentes techniques d'entretien d'embauche et de rédaction de curriculum vitae (CV).

Plusieurs journées d'information ont été également organisées au cours de la même période par l'ANEM Tébessa, pour faire connaître les missions de cette agence, les services qu'elle assure aux demandeurs d'emploi et l'élargissement de son champ d'action, à travers la conclusion d'accords et conventions avec l'université, les établissements pénitentiaires et divers dispositifs d'aide pour placer autant de demandeurs d'emploi que possible et constituer une banque de donnée des profils de candidats recherchés dans le marché du travail.

Concernant les perspectives de l'année 2019, M. Fennazi a souligné que ses services ambitionnent de maintenir et consolider la progression des placements des demandeurs d'emploi et approfondir les coopérations entamées avec l'université Larbi Tebessi et les centres de formation professionnelle notamment.