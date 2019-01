Cote d'Ivoire: Gbagbo et Blé Goudé acquittés - Ca ne veut pas dire qu'ils n'ont rien fait (Thiam)

Profitant de la cérémonie de lancement des journées de consultations et de soins gratuits en ophtalmologie et odontostomatologie en faveur des familles démunies du District de Yamoussoukro, mercredi 16 Janvier 2019 dans le village de Gofabo (Commune d'Attiégouakro), le Gouverneur Augustin Thiam a donné son avis sur la décision prise 15 janvier 2019, d'acquitter avec libération immédiate Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.

« Le pardon est chrétien. Je suis chrétien. Donc, je ne peux pas concevoir la vie sans pardon. Quelle que soit la guerre qu'il a pu y avoir, il faut qu'il y'ait pardon. Pour qu'il puisse avoir cohésion, réconciliation et reconstruction du pays. Mais pardonner, ne veut pas dire oublier. Or, j'entends déjà dire, on l'a acquitté, c'est qu'il n'a rien fait. Non, on l'a acquitté parce que les charges et les preuves ne sont pas suffisantes, pour qu'on le condamne. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait.

Nous sommes quelques-uns en Côte d'Ivoire à avoir souffert dans notre chair, à avoir vécu certaines choses. Je veux bien leur en pardonner. Je veux bien qu'ils reviennent demain en Côte d'Ivoire. Je veux bien qu'ils se réintègrent dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Mais, qu'on ne vienne pas me dire qu'ils n'ont rien fait. (... ) Les juifs pour pouvoir avoir des relations avec l'Allemagne ont pardonné la Shoah. Mais, vous ne pouvez pas demander aux juifs d'oublier la Shoah » a-t-il indiqué.

Dr Thiam a ajouté : « Je ne juge pas un camp rapport à l'autre. Pour l'instant, on parle du président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé , il est fort possible que dans l'autre camp qu'il y' ait eu des exactions aussi . Dans toute guerre, c'est comme ça. Les torts sont partagés. Et je tiendrai le même raisonnement avec l'autre camp. Je ne privilégie personne. Mais, surtout ne me dites pas qu'il ne s'est rien passé. Surtout ne me dites pas qu'il n'y a rien eu » .