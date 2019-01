Burkina Faso: FESPACO 2019 - Opération de charme à Paris

En prélude à la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESACO), prévue du 23 février au 2 mars 2019, le comité d'organisation a déroulé le scénario de l'événement au cours d'une conférence de presse, le mardi 15 janvier dernier à Paris.

Une occasion pour le délégué général du FESPACO, Ardiouma Soma, de dévoiler la sélection officielle des 20 films long métrage en compétition.

Plus de 200 films à présenter, 100 000 spectateurs attendus, 450 séances de projection prévues dans 9 salles, 4 jurys, 500 visiteurs professionnels annoncés, plus de 100 films inscrits au MICA.

Et que dire des célébrités attendues, comme Will Smith, Jamel Debbouze, Omar Sy, Isaac de Bankolé Jackie Appiah et bien d'autres galactiques du 7e art africain ?

Des chiffres et des noms de stars invitées qui en disent long sur la particularité de cette 26e édition de la biennale du cinéma africain dont c'est le 50e anniversaire cette année.

Un jubilé d'or qui marquera à la fois un moment de rétrospection et surtout de projection, comme l'illustre le thème du cru 2019 : « Confronter notre mémoire et forger l'avenir d'un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité ».

« L'édition à venir sera celle de la rencontre entre les générations », a annoncé le délégué général du FESPACO, Ardiouma Soma, avant d'indiquer plus loin : « 50 ans, c'est l'âge d'or. Un âge qui interpelle sur le passé, l'avenir, les acquis et surtout la nécessité de se repositionner ».

Pour le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, et bien avant lui, l'ambassadeur du Burkina Faso en France, Alain Gustave Ilboudo, le choix de la Maison de l'UNESCO pour abriter la conférence de presse traduit la similitude des valeurs entre le FESPACO et l'institution onusienne en charge de l'éducation et de la culture et dont le siège se trouve à Paris.

« Etant le lieu par excellence du dialogue interculturel et de la promotion de la paix dans le monde, le FESPACO, dans la même dynamique de cette institution, œuvre à travers le cinéma et l'audiovisuel à la promotion des cultures des peuples.

La tenue de cette conférence de lancement des festivités du cinquantenaire du FESPACO au siège de l'UNESCO est un symbole fort pour magnifier la diversité culturelle, le dialogue interculturel et pour célébrer toutes les cultures du monde », a longuement soutenu le ministre Sango.

Puis d'appeler à un nécessaire aggiornamento de l'activité cinématographique du continent noir : « Nous devons profiter de ce cinquantenaire pour repenser le modèle économique du cinéma africain.

A l'image d'Hollywood ou de Nollywood, le cinéma doit devenir une véritable source de création de richesses et d'emplois pour la jeunesse. A cet effet, le cinéma africain doit s'ouvrir de plus en plus au monde des affaires en vue d'obtenir plus d'investissement en provenance du secteur privé ».

Le contexte sécuritaire difficile auquel est confronté le Burkina Faso s'est aussi invité à cette conférence de presse.

Mais les conférenciers se sont voulus rassurants : « Le gouvernement prendra toutes les dispositions pour assurer un bon déroulement de cette 26e édition et la quiétude de tous nos amis qui feront le déplacement à Ouagadougou.

Je puis assurer que les gens viendront dans la paix, séjourneront dans la sécurité et regagneront leurs pays respectifs dans la sérénité », foi du ministre Abdoul Sango.