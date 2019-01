Ile Maurice: Bye-bye Cyber Tower 1, enter Shri Atal Bihari Vajpayee Tower

On attendait cette sortie publique de Pravind Jugnauth pour une déclaration sur le procès MedPoint au Privy Council, mais il faudra repasser. «No comment», a déclaré le Premier ministre aux journalistes, leur disant qu'il avait suivi les débats comme tout le monde, chacun ayant ses arguments. «J'attends les délibérations.»

Le premier immeuble de la Cybercité d'Ebène change de nom. La Cyber Tower 1 devient la Shri Atal Bihari Vajpayee Tower. La cérémonie s'est tenue ce mercredi 16 janvier.

Par contre Pravind Jugnauth a été beaucoup plus loquace sur la cérémonie en elle-même. Il a de nouveau remercié l'Inde pour son assistance, le Metro Express, l'hôpital ENT, outre ce que ce pays nous a apporté dans le domaine de l'économie numérique.

«C'est une joie de renommer la Cyber Tower 1 avec ce nom, pour garder vivante la mémoire d'un grand leader. Il (NdlR, Atal Bihari Vajpayee, ancien Premier ministre indien décédé en août 2018) a servi comme Premier ministre trois fois.

Il a donné un boost au développement, à la transformation économique, a soutenu les villes high-tech.

Après sa visite à Maurice, il nous a accordé une ligne de credit. La Cybercité a été réalisée avec son support il nous a aidés à faire notre premier pas dans l'ère numérique», a déclaré Pravind Jugnauth en hommage.

Outre de rebaptiser le bâtiment, Landscope (Mauritius) Ltd veut faire de la Cybercité une ville qui tourne 24/7. «En août, durant la World Hindi Conference, le Premier ministre avait annoncé que cette tour serait renommée.

Atal Bihari Vajpayee était un homme de vision, qui a aidé Maurice à entrer dans l'ère numérique. Ce bâtiment est lié à son héritage», a déclaré le Chairman de Landscope, Gérard Sanspeur.

Le nouveau haut-commissaire indien, Tanmaya Lall, s'est lui dit touché par ce geste. Et que l'Inde attend impatiemment la visite du Premier ministre et de sa délégation. "May this partnership with India continue to flourish..."