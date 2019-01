Cote d'Ivoire: Libération de Gbagbo et Blé Goudé - Le gouvernement appelle les populations au calme

Le gouvernement annonce des "mesures additionnelles" au plan matériel et financier à l'effet de soutenir davantage les victimes.

Suite à l'annonce de la décision d'acquittement et de libération immédiate de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, des manifestations de "joie" mais aussi de "désapprobation" ont été constatées dans certaines communes d'Abidjan et ainsi que celles de l'intérieur du pays.

Le gouvernement a confirmé ces faits ce mercredi 16 janvier 2019, à l'issue du Conseil des ministres.

Pour ce faire, le gouvernement et le Chef de l'État, Alassane Ouattara, "appellent les populations au calme" et exprime une "pensée" pour les victimes de la crise post-électorale et les assurent de leur soutien.

Par ailleurs, le gouvernement annonce des "mesures additionnelles" au plan matériel et financier à l'effet de soutenir davantage ces victimes.

"La Côte d'Ivoire a besoin de paix pour faire face aux défis de son développement économique et social afin de continuer d'améliorer les conditions de vie de tous les Ivoiriens", a réitéré le ministre de la Communication et des médias, Sidi Touré, au nom du gouvernement.