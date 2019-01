Burkina Faso/Cote d'Ivoire: ASEC Mimosas - Une brouille entre le coach et le président ?

D'après nos confrères de Sportmania, plus rien ne va entre Amani Yao et Baky Kone. L'entraineur et le président de l'ASEC Mimosas sont en brouille. En cause, les choix du technicien.

D'après une source interne au club que cite Sportmania, l'ancien joueur de l'OGC Nice, Koné reproche à son entraineur la mise à l'écart du Burkinabé Hamed Touré et l'Ivoirien Kouassi Alphonse alias Fonsinho pourtant hommes de base du succès de l'équipe la saison écoulée. Sans oublier le système tactique trop frileux au gôut du président.

Et à une période où l'équipe ne marche pas fort avec notamment la lourde défaite en première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF (2-5 face au Wydad Casablanca), les relations sont de plus en plus tendues entre les deux hommes.