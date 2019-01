Burkina Faso: Orange Burkina - Les licences 2G et 3G renouvelées, la 4G+ acquise par « Orange, le 1er réseau 4G+ au Faso »

La compagnie de téléphonie mobile Orange Burkina a, le 15 janvier dernier, organisé une cérémonie de signature de convention avec le gouvernement burkinabè. Cette signature marque le renouvellement des licences d'exploitation du réseau internet mobile 2G, 3G et l'acquisition d'une licence pour la 4G+.

Cette convention a été signée en présence du ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, du ministre de la Communication, du ministre délégué chargé du budget, du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), du DG de Orange Burkina et de nombreuses personnalités.

Le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, Hadja Fatimata Ouattara, et le directeur général de Orange Burkina, Ben Cheick Haïdara, ont signé, dans l'après-midi du 15 janvier 2019, une convention d'une valeur totale de 80 milliards de F CFA au profit de l'Etat burkinabè.

Cette convention renouvelle les licences d'exploitation des réseaux 2G et 3G, mais aussi prend en compte l'acquisition du réseau 4G+ qui sera offert aux clients de Orange Burkina dans les jours à venir. Pour le ministre du Développement de l'économie numérique et des postes, « par cet acte, Orange Burkina vient d'acquérir une licence technologiquement neutre et il renouvelle ses licences 2G et 3G, mais aussi la nouvelle licence 4G+, pour offrir plus de débit, plus de connectivité à sa clientèle.

C'est une nouvelle aventure qui commence pour les clients de Orange et cela va donner un coup d'accélérateur au processus de digitalisation de notre pays ; il y a beaucoup de plateformes intelligentes qui pourront être accessibles, les élèves et les étudiants vont avoir accès facilement aux ressources éducatives ».

Le gouvernement va déployer une politique pour permettre aux consommateurs d'avoir des terminaux et téléphones compatibles au réseau 4G pour bénéficier de cette nouvelle technologie, a-t-elle ajouté.

Le gouvernement va faciliter les consommateurs avec l'autorisation de la commercialisation des terminaux et téléphones compatibles avec la 4G a-t-elle rassuré.

Et le DG de Orange Burkina d'ajouter que « par cet acte, nous avons renouvelé nos deux licences 2G et 3G pour une durée de 15 ans ; nous avons également acquis la nouvelle licence 4G pour la même durée ».

Il a expliqué que ce qui change fondamentalement, c'est la technologie sur l'Internet, qui est maintenant adaptée à des besoins sans cesse croissants ; il y aura plus de débit, plus de vitesse pour les usagers, mais aussi beaucoup de capacités de connexion sur les terminaux. La 4G peut avoir un débit allant jusqu'à 150 mégabytes par seconde, c'est-à-dire 10 fois la vitesse de la 3G, foi du DG de Orange.

« Aujourd'hui, nous vous envoyons le réseau internet mobile 4G+ pour répondre aux besoins des usagers sur la vitesse et le débit indiqués », selon M. Haïdara qui précise que Orange est le 1er réseau 4G+ au Faso.