Congo-Brazzaville: Département du Pool - Hope Congo s'attèle à réhabiliter l'école primaire de Voula

Le coordonnateur de cette association, Gildas Mayela, a annoncé le 16 janvier, lors de la réception de la contribution de l'Eglise évangélique du Congo (EEC), que les travaux de réhabilitation de l'école de Voula, dans la sous-préfecture de Kinkala démarrent sous peu.

L'opération de collecte de fonds lancée en novembre dernier par l'association Hope Congo, à travers la première édition du téléthon sur le Pool n'avait pas comblé les attentes des organisateurs. En effet, sur les trois cents millions FCFA espérés, la collecte a donné 6 140 650 FCFA après plus d'un mois d'opération. Sans se désemparer, Hope Congo espérait sur des urnes non dépouillées dont celle placée à l'ECC. Ce 16 janvier, le vice-président de cette confession religieuse, le pasteur Guy Loko Elenga, a remis à Gildas Mayela une enveloppe de 1 262 375 FCFA, en présence de l'huissier de justice, Me Richard Mabika.

« Après le lancement de l'opération le 6 décembre à la paroisse du Plateaux-centre à Brazzaville, le président de l'EEC avait demandé à tous nos consistoires allant de Ouesso à Pointe-Noire en passant par Owando, Brazzaville, Nkayi et Dolisie d'y participer. Pour notre église, ce n'est pas nouveau parce que depuis des années nous menons des activités dans ce département. Donc, l'appel de Hope Congo est une continuité de nos actions dans cette partie du pays », a expliqué le pasteur Guy Loko Elenga.

Réceptionnant cette enveloppe, le coordonnateur de Hope Congo s'est félicité de la contribution de l'EEC qui a réagi, selon Gildas Mayela, au quart de tour. « Lancer une quête, bénéficier de la confiance des gens n'est pas une mince affaire. Mais nous avons bénéficié de la confiance de l'EEC, nous ne vous décevrons jamais. Nous sommes sur le terrain du Pool depuis près d'une semaine pour quadriller les zones de travaux et nous commencerons par Voula. Nous avons reçu les félicitations de quasiment tout le peuple congolais mais ce n'est pas tout le monde qui a contribué », a-t-il rappelé, précisant que l'objectif au départ était de réhabiliter cinq écoles et équiper trois hôpitaux dans le Pool.

Notons que l'huissier de justice a procédé également à cette occasion au dépouillement de l'urne placée à la direction de la fiscalité des grandes entreprises où la moisson n'a pas été bonne : 43 175 FCFA seulement sont déposés. Avec cette somme, l'opération « Une pièce de 100 Frs suffira » a permis de collecter au total 7 446 200 FCFA. « Nous avons eu six millions et avec la contribution de l'EEC, nous sommes à plus de sept millions FCFA. Avec cet argent, nous pourrons d'ores et déjà réhabiliter une école. C'est vrai, il y aura d'autres choses à ajouter, mais cela me rappelle aussi l'histoire des cinq paix et des trois poissons. Nourrir près de sept mille personnes avec cinq pains et trois poissons sans un miracle, ce n'est pas possible. Nous aussi en sommes sûrs qu'il y aura le miracle qui nous permettra de réhabiliter Voula et faire d'autres actions », espère Gildas Mayela.