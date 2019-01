Angola: Cabo Verde veut renforcer les liens culturels avec le pays

Luanda — L'ambassadeur de Cabo Verde, Jorge Eduardo Figueiredo, a déclaré mercredi à Luanda la nécessité de renforcer le pont culturel avec l'Angola, avec des actions visant l'échange d'expériences entre agents culturels et créateurs.

Selon le diplomate, qui s'est entretenu avec Angop à l'issue d'une audience que lui a accordée la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, les liens culturels entre les deux peuples méritent un nouvel élan, afin de promouvoir la diffusion des biens, dans divers domaines, en particulier la promotion de Mbanza Kongo, patrimoine mondial.

Jorge Eduardo Figueiredo a dit que les deux pays devraient chercher à créer et à développer le marché commun des arts, la culture et les industries créatives dans le cadre de la coopération bilatérale.

Il a également souligné la disponibilité de Cabo Verde pour soutenir l'Angola dans le cadre du processus de candidature de Tchitundo Hulo, du Corridor de Kwanza et de la ville de Cuito Cuanavale sur la liste du patrimoine culturel de l'Unesco.

La ministre Carolina Cerqueira, qui a estimé que la coopération avec Cabo Verde était positive, s'est dit prête à renforcer les liens de coopération visant l'internationalisation de la culture et à une meilleure diffusion du riche et vaste patrimoine angolais.

En 2018, les ministres de la Culture angolais et capverdien ont signé une déclaration d'intention dans le but de mettre en place un mécanisme d'échange favorisant le partage d'expériences et de synergies, ainsi que l'échange de connaissances dans des domaines tels que la gestion des musées, gestion des archives et des bibliothèques, du droit d'auteur et ceux connexes, développement du carnaval et certification internationale de l'artisanat.

Les deux ministères prétendent également promouvoir l'échange d'expériences dans le domaine de la réglementation des industries de la création et collaborer à la création d'un programme de subventions pour l'accès à la culture fondé sur l'expérience de Cabo Verde.

Au niveau bilatéral, l'Angola et Cabo Verde ont paraphé environ 40 instruments juridiques, notamment des accords, des conventions et des mémorandums.