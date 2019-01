Tunisie: L'Espérance Sportive de Tunis a cent ans.

Le doyen des clubs tunisiens a inauguré mardi 15 janvier 2019 les festivités célébrant son centenaire et ce sur la durée de toute une année, soit jusqu'au 14 janvier 2020.

L'Espérance, "Tarajji" en arabe, fondé le 15 janvier 1919 par Mohamed Zouaoui et Hedi Kallel reste le club le plus titré de Tunisie: 28 championnats, 15 coupes, deux super coupes, deux Ligues des champions africaine, une coupe d'Afrique des clubs champions, une coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, une Coupe de la CAF, une super coupe de la CAF ainsi que des trophées arabes (Ligue des champions arabes à trois reprises, une Super coupe arabe et une coupe afro-asiatique des clubs).

A lui seul, ce club omnisports représente un véritable phénomène social et culturel. Il a ainsi pris une part prépondérante dans la lutte pour la libération de la Tunisie du joug colonial, Habib Bourguiba, initiateur de la libération et premier président de la Tunisie indépendante ayant appartenu à un certain moment au bureau directeur de l'EST.

« Au nom du Président Ahmad Ahmad et de toute la famille du football, la Confédération Africaine de Football félicite le club Espérance Sportive de Tunis pour son centenaire. Nous espérons que vous continuerez à produire de beaux matchs pour le plaisir des spectateurs du continent et d'ailleurs.

Par ailleurs, 100 ans, cela se fête et nous vous souhaitons de belles festivités », a déclaré Essadik Alaoui, le Secrétaire Général par intérim.

Le coup d'envoi des festivités a été donné mardi dernier au Parc "B" et au fief du club, le quartier de la vieille Médina de la capitale, Tunis.

Au premier jour des festivités, ils étaient plus de dix mille personnes venues passer la soirée au Parc "B" à coup de superbe feu d'artifice.

Le point d'orgue des festivités est représenté par une grande réception qui sera organisée le 19 janvier à la Maison de l'opéra de la Cité de la culture de Tunis et à laquelle seront invités les présidents du comité international olympique (CIO), M.Thomas Bach, celui de la fédération internationale de football (FIFA), M.Gianni Infantino, et le président de la confédération africaine de football (CAF), M.Ahmad Ahmad, à côté d'autres présidents de fédérations sportives et de clubs nationaux et internationaux (dont Al Ahly et Zamalek d'Egypte, entre autres).

Un court métrage détaillera pour l'occasion la longue marche du club qui a énormément apporté au sport national et à la promotion des idéaux olympiques et du fair-play.

Un match de gala sera mis sur pied au mois de mai ou juin prochain au stade de Radès, et opposera l'EST à un grand club européen qui pourrait être le FC Barcelone. Mais, jusque-là, il n'y a rien d'officiel en ce qui concerne le club invité de marque du club sang et or.

Au mois de juin prochain, un match nostalgique opposera les anciens « sang et or » contre une sélection composée des vétérans internationaux.

Par ailleurs, le programme prévoit plusieurs autres manifestations sportives et artistiques.

Trois livres sont en cours d'élaboration: un livre album, un livre destiné aux enfants consultable par les Smartphones, en plus d'un livre écrit par le soin d'historiens.

Des timbres ont été édités à l'occasion du centenaire.

Un hymne de l'Espérance sera composé et diffusé avant les rencontres, comme c'est de rigueur chez les grands clubs d'Europe.

La Confédération Africaine de Football, Longue vie à l'Espérance !