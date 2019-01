Madagascar: Analamanga - Une troisième journée ordinaire

Le championnat d'Analamanga de football au sein de la Ligue 1 se poursuit au gré de la disponibilité des stades.

Comme Mahamasina se prépare à accueillir l'investiture du Président Andry Rajoelina, la ligue d'Analamanga a choisi le centre technique de Carion pour tenir la 3e journée son championnat.

Une troisième journée sans grande consistance d'autant plus que le champion en titre, Elgeco Plus, et Fosa seront mis au repos en raison de cette nouvelle formule de deux groupes de 7.

Confirmation des ténors. Dans la poule A on verra l'AS Adema, un des favoris pour les deux places qualificatives pour la Poule des AS mais aussi Fosa Juniors ainsi que la CNaPS, pas le champion de Madagascar mais bien son équipe pour la relève.

A ce trio s'ajoutent JET Mada également une seconde formation de l'autre JET Mada d'Itasy, Disciples FC, Mi20 et MAMA FC.

Dans la poule B figurent Five FC, USCAFoot, COSFA, COSPN, Elegeco Plus ainsi que les deux centres de formation notamment le CFFA qui s'est fusionné avec Tana Formation et le CFTFC.

Pour revenir aux matches de la troisième journée, on s'attend à une confirmation des ténors notamment de Mama, Adema, COSFA, USCAFoot.

Calendrier. Par contre, deux affiches promettent d'être très disputées dont cette franche explication entre JET Mada et CNaPS Tana et celle mettant aux prises l'USCAFoot au Five FC.

C'est la logique mais sait-on jamais car le football est loin d'être aussi mathématique. En attendant voici le calendrier de cette 3e journée :