Maroc: Signature d'une convention de partenariat entre l'AREF et le Groupe l'Etudiant marocain

Une convention de partenariat a été signée, mardi à Laâyoune, entre l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) et le Groupe l'Etudiant marocain portant sur le renforcement des mécanismes et des actions d'information et d'orientation éducative, professionnelle et scolaire.

Signée à l'occasion de la 12ème édition du Forum international de l'étudiant de Laâyoune, cette convention vise à consacrer la décentralisation et la régionalisation avancée en matière d'éducation et de formation.

Elle permettra la mise en œuvre d'une synergie efficace afin de répondre aux attentes des élèves et des parents en mettant à leur disposition des informations pointues et actualisées sur les différentes offres de formation professionnelle et supérieure, nationale et internationale.

En outre, les deux parties s'engagent à éditer des publications et bulletins d'information dans le domaine d'orientation éducative et professionnelle et à renforcer la présence sur Internet et réseaux sociaux. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence notamment du wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Yahdih Bouchaab, des élus et des responsables et acteurs locaux.

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le 12è Forum international de l'étudiant de Laâyoune a pour objectif de fournir des informations permettant une meilleure orientation des élèves de la région à travers des rencontres directes avec des experts et spécialistes de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Il s'agit aussi de promouvoir l'information de proximité, de valoriser le capital humain au niveau régional et d'inscrire l'orientation dans le cadre de la politique de régionalisation avancée adoptée par le Royaume. La ville de Laâyoune est la première étape du cycle des Forums de l'Etudiant, prévus du 15 janvier au 30 juillet dans 16 villes du Royaume.