Algérie: Agriculture - Les réalisations du pays présentées à Washington

Alger — Le ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi, a pris part mercredi à une conférence débat au niveau du Congrès américain à Washington où il a présenté les réalisations enregistrées par l'Algérie grâce aux programmes de développement agricole initiés depuis 2000.

Lors de son allocution, M. Bouazghi, qui effectue une visite de travail du 13 au 18 janvier aux Etats-Unis, a présenté les différents programmes de développement agricole initiés par le président de la République Abdelaziz Bouteflika dans le cadre du Plan National de Développement Agricole (PNDA) "au moment où l'Algérie a renoué avec la paix et la sécurité grâce à la politique de réconciliation nationale", indique un communiqué du ministère.

Cette stratégie a permis d'enregistrer des résultats notables qui contribuent à la consolidation de la sécurité alimentaire du pays par le développement de l'ensemble des filières stratégiques, selon la même source.

Le ministre a mis en avant "les résultats probants enregistrés, qui permettent aujourd'hui à notre pays de couvrir, par la production nationale, la quasi-totalité des besoins en produits maraichers, fruitiers et carnés et démontrent la pertinence de la stratégie adoptée comme l'illustrent la réhabilitation de l'activité agricole et la création de multiples créneaux d'investissements pour la promotion d'une agriculture productive et moderne".

Ces avancements "nous encouragent à poursuivre les efforts consentis afin de les consolider à travers la diversification des productions agricoles pour l'amélioration de l'offre, la réduction des importations et la dynamisation des exportations hors hydrocarbures", en s'appuyant sur "une mobilisation plus accrue des capitaux et de l'initiative privée", indispensables à la relance de l'investissement dans le secteur, a souligné le ministre à cette occasion.

En marge de la rencontre, M. Bouazghi a assisté au lancement du livre "Algeria et Transatlantic Relations".

La délégation conduite par le ministre effectuera des visites à de grandes exploitations de production laitière, céréalière, fourragère, de fruits et d'élevage ainsi qu'à des unités de transformation et de conditionnement en Californie.

La présence de nombreux opérateurs économiques algériens aux Etats-Unis vise, selon la même source, à établir des partenariats avec leurs homologues américains dont la mise en œuvre contribuera à renforcer d'avantage les relations bilatérales et de partenariat économique entre les deux pays dans le domaine agricole.