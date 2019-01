Tunisie: L'ambition comme moteur de réussite

Après cette victoire fort prometteuse face aux Bardolais, les ambitions des camarades de M'sakni sont devenues plus légitimes en jouant sur plus d'un tableau (Ligue 1, Coupe arabe et Coupe de la CAF).

En effet, les dirigeants en sont conscients et ont vite réagi en recrutant des attaquants de gros calibre à l'échelle internationale, tels que l'Algérien Karim Laribi, l'international ghanéen Dano, âgé de 18 ans, ayant participé au Mondial -17 ans qui s'est engagé avec l'ESS pour quatre ans et demi, et le Vénézuélien Darwin Jesus Gonzalez.

Ce trio, avec le retour de Mohamed Hadj Mahmoud, sera un atout de plus pour le compartiment offensif qui a perdu beaucoup de son efficacité après le départ de Bounedjah au Qatar.

Chikhaoui face au CA

Chikhaoui, complètement rétabli de sa blessure et compétitif, renforcera l'effectif étoilé face au Club Africain, en Ligue 1 et en Coupe arabe face au club marocain Raja FC. Suite à ce retour, l'ex-Bizertin, Firas fera banquette, en dépit de sa bonne prestation face aux Stadistes.

Trabelsi et Chermiti : vers le Golfe?

Amine Chermiti et Aymen Trabelsi ont été mis à l'écart par Lemerre. De ce fait, ils envisagent, les deux, de quitter le club étoilé pour le Golfe.

La gaffe de Bédiri

Encore une fois, le gardien étoilé Bédiri a été à l'origine du but encaissé. Il a encore manifesté son manque de concentration face au ST et a été fortement critiqué par son staff, ses dirigeants et ses supporters.

Hannachi : le grand retour

Après avoir été mis sur le couloir droit par Leekens avec sa stratégie du 3-5-2, Maher Hannachi a été titularisé par Lemerre comme ailier droit face au ST. Il a réussi à marquer un but et a été l'un des meilleurs sur le terrain.