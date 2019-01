Algérie: Oran - 23 quintaux de kif et plus de 20 grammes de cocaïne saisis en 2018

Oran — Les services de la Gendarmerie nationale ont traité, durant l'année 2018, quelque 401 affaires de trafic de stupéfiants ayant conduit à la saisie de plus de 23 quintaux de résine de cannabis et plus de 20 grammes de cocaïne ainsi que plus de 25.000 comprimés psychotropes, a-t-on appris mercredi du commandant du groupement territorial de la gendarmerie d'Oran.

Le Lieutenant-colonel Ababssa Miloud a indiqué, lors d'un point de presse consacré au bilan des activités 2018 à Oran, que les unités du groupement ont enregistré 401 affaires de trafic de stupéfiants ayant conduit à la saisie de 2.305,54 kilos de kif traité et 20,4 grammes de cocaïne, ainsi que 25.239 comprimés psychotropes. En outre, 312 personnes ont été placées sous mandat de dépôt, dans le cadre de ces affaires.

Le même responsable a signalé une augmentation dans le nombre d'affaires et dans la quantité de kif traité saisie, contre une baisse de la quantité des comprimés psychotropes, en comparaison avec l'année 2017.

"Au cours de l'année d'avant, 352 affaires ont été enregistrées et une quantité de 1.240,42 kilos de kif traité saisis, ainsi que 0,8 grammes de cocaïne et 20.927 comprimés psychotropes", a-t-il détaillé.

M. Ababssa a attribué l'augmentation des affaires traitées et des quantités de stupéfiants saisis aux "grands efforts fournis par les unités dans la protection des citoyens et de l'économie nationale contre ces poisons", indiquant que "l'exploitation d'informations, quelque soit sa nature et sa source, et la célérité des éléments des différentes unités de son groupement a permis de réaliser ces chiffres".

D'autre part, le commandant du groupement a estimé que les opérations d'intervention menées par anticipation par les unités de la gendarmerie dans les milieux du crime et de vol se sont avérées "très efficaces" dans la lutte contre la criminalité, conduisant à une baisse de son taux à Oran.

Les opérations menées dans plusieurs bidonvilles, considérées comme les fiefs de la criminalité en tous genres, notamment à Sidi Bachir, ont contribué en grande partie dans la baisse du taux de criminalité.

A titre d'exemple, le même responsable a indiqué que l'opération de relogement de plus de 1.600 familles du bidonville de Sidi Bachir, réalisée par les services de la wilaya, s'est déroulée sans problèmes, après que les services de la gendarmerie aient mené, plusieurs jours avant, des opérations au niveau dudit bidonville qui se sont soldées par l'arrestation de plusieurs individus jugés dangereux, suspectés de pouvoir créer des problèmes lors du relogement.

Par ailleurs, les mêmes services ont mené 89 opérations dans les milieux de la criminalité, qui ont permis d'arrêter 77 personnes et la saisie de 216 grammes de kif et 276 comprimés psychotropes ainsi que 72 armes blanches, selon la même source.

D'autre part, les services de la Gendarmerie nationale ont enregistré, en 2018, en matière de police judiciaire, quelque 4.549 affaires, dont 239 crimes, 3.591 délits et 719 infractions durant lesquelles 7.370 suspects ont été arrêtées dont 961 ont été internées.

Les mêmes services ont également enregistré, en 2018, quelque 999 affaires d'agressions contre des biens et 1.548 affaires d'agressions contre des personnes et 726 autres affaires concernant les familles et de mœurs.

Concernant la sécurité routière, les services de la gendarmerie nationale ont enregistré, en 2018, une baisse de 26,15% du nombre des accidents de la route par rapport à l'année 2017, ayant causé la mort de 77 personnes et des blessures à 299 autres, alors que l'année 2017 a vu la mort de 75 personnes sur les routes et 380 blessés.

L'élément humain constitue, selon le même officier supérieur, la cause principale dans les accidents de la route, avec un taux de 96%.

Dans le même contexte, 14.126 infractions au code de la route ont été enregistrées en 2018 ayant entrainé 7.015 contraventions et 51.250 contraventions forfaitaires, en plus de 17.099 retraits de permis de conduire.

Concernant les rapts d'enfants, le même responsable a indiqué qu'aucune affaire de rapt n'a été enregistrée en 2018, à l'exception de quelques disparitions d'enfants, notamment durant les périodes des résultats scolaires, mais ces affaires ont toutes été solutionnées.

Evoquant la couverture sécuritaire du territoire de la wilaya, estimée à 88,46%, soit l'équivalent d'un gendarme pour 1.442 citoyens, le commandant du groupement a estimé que cette couverture était "suffisante".

Il a signalé l'existence de projets d'ouverture de nouvelles unités en 2019, notamment dans les zones où le besoin se fait ressentir, ainsi qu'une nouvelle unité d'intervention.