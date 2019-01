Tunisie: Rencontre poétique

Gilles Bontoux a présenté ses deux bio fictions à un jeune public présent lors d'un après-midi hivernal et ont échangé autour de l'œuvre «Absinthe» et «Ailleurs trop loin», parue aux Editions Noir et Blanc en 2018.

L'écrivain français, à travers ce second ouvrage cité, invite à un voyage intérieur, intime et pousse à une réflexion sur les moteurs et les motivations des actions politiques afin de lutter contre la violence qui règne dans le monde entier.

«Absinthe» retrace le chassé-croisé amoureux des deux poètes. En septembre 1871: sur les quais de la gare de l'Est, à Paris, un homme fait les cent pas. Il attend un voyageur qui doit arriver de Charleville, dans les Ardennes.

Cet homme qui attend, c'est le poète Paul Verlaine. Il a vingt-sept ans et vient de se marier. Sa jeune femme, Mathilde, attend un enfant.

Le voyageur, c'est Arthur Rimbaud, dix-sept ans, gueule d'ange et dégaine de voyou. Dans ses bagages, des poèmes. Dans sa tête, des rêves d'évasion. Le lecteur assiste à la naissance d'une histoire d'amour hors du commun.

«Absinthe» est le roman de cet amour, de cette rencontre entre deux poètes de génie qui se nourriront l'un de l'autre, dans les excès de l'alcool et de la littérature, dans les voyages et les errances, jusqu'au drame, jusqu'à Stuttgart et à la rupture finale.

Gilles Bontoux est né en 1957, dans le Vaucluse, où il vit et où il enseigne. Sa passion pour l'œuvre de Rimbaud et Verlaine est issue de sa découverte à 17 ans des chansons de Léo Ferré.