Tunisie: Plus difficile que prévu

ASG : Sedki, Aloui, Chaouech, Klij, Bouslimi, Mouley (Abdelwahed), Hedhli, Medina, Gouma, Jerbi, Saidi (Soula)

CSS : Dahmane, Mathlouthi, Zouaghi, Amamou, Hnid, Djelassi, Herzi (Kouraichi), Moncer (Oueslati), Karoui, Manuchio (Chawat), Marzouki

Le match débuta très ouvert puisque les deux équipes se sont carrément ruées vers l'attaque. Les Sfaxiens avec Moncer d'entrée effectuent un pressing haut sur le porteur de la balle. Mais avec le temps, Gabésiens et visiteurs se sont concentrés en milieu de terrain, ce qui a mis les attaquants en veilleuse. Il faut dire que le tartan a empêché les deux formations à présenter un football fluide et spectaculaire. Il a fallu attendre la 23e minute pour voir la première action dangereuse à l'actif du CSS. En effet, après une attaque fort bien conduite sur le côté droit par Mathlouthi, ce dernier centra et Manuchio de la tête a failli ouvrir le score. Cette action était une sonnette d'alarme pour la Zliza qui a mené une attaque et Klij adressa un tir puissant qui percuta la transversale (24').

Les Sfaxiens ont réagi immédiatement par Moncer -- en grande forme -- qui servit Marzouki, mais ce dernier a été crocheté par Bouslimi, mais l'arbitre a omis de siffler le penalty. Encouragés par cette action, la domination fut évidente de la part des protégés de Krol. Les occasions se suivent en permanence et à la 31', Hnid a raté une occasion pour ouvrir le score puisque le gardien olympique sauva in extremis sa cage en dépit de la tentative de Marzouki. Face à cette domination visiteuse, les Gabésiens se sont recroquevillés en défense après une multitude d'attaques. Et à la 40', Moncer, encore une fois, servit Manuchio qui adressa un tir mais le gardien gabésien écarta le danger en corner. La mi-temps est venue à temps pour que les Gabésiens mettent un peu d'ordre dans leurs rangs.

Le coaching payant de Krol

De retour des vestiaires, les Sfaxiens se sont jetés vers la zone défensive des Gabésiens. Et après une chaude alerte, sauvée par Bouslimi, ils récidivent par Marzouki, après une relance de Moncer, mais l'attaquant sfaxien fut crocheté par Chaouech. Le coup franc fut tiré directment par Zouaghi. Cette ouverture du score encouragea les Sfaxiens à mener plusieurs attaques mal conclues par Manuchio et Kouraïchi qui a remplacé Herzi. Sentant le danger, Zliza prit les choses en main pour menacer la défense sfaxienne assez vigilante face aux attaquants Medina, Abdelwahed et Jerbi, ce dernier a été opportuniste en égalisant (78') après une mésentente entre Amamou et le gardien Dahmane. Une égalisation fut tombée du ciel grâce au défenseur sfaxien.

Devant cette situation, Krol fut entrer Chawat et Oueslatif, ce duo a métamorphosé le jeu sfaxien et après une ouverture de Djelassi, Chawat fut crocheté dans la zone de réparation, ce fut le penalty qui a été bien tiré par le spécialiste Mathlouthi (88') pour reprendre l'avantage.

Les dernières minutes furent assez dures pour le CSS qui a failli perdre son avantage après un tir croisé de Abdelwahed (91').

Cette victoire est acquise difficilement face à l'ASG qui a bien joué le coup, mais l'inexpérience de ses joueurs lui a joué un mauvais tour.