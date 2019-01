Tunisie: Libérez la Ftca !

Véritable pépinière pour les jeunes talents, la Ftca est née en 1962 sous l'appellation d'Association des jeunes cinéastes tunisiens (Ajct) et a organisé le premier Festival du cinéma amateur de Kélibia en 1964. En 1968, l'Ajct change de nom pour devenir Ftca.

Le Fifak de Kélibia se tenait régulièrement tous les deux ans en alternance avec les Journées cinématographiques de Carthage. Ce n'est que récemment qu'il a lieu tous les ans au mois d'août. N'ayant pas son équivalent dans le monde, le Fifak peut être classé patrimoine national de par sa vocation et sa pérennité.

Il a survécu à tous les bouleversements qu'a connus le pays depuis le règne de Bourguiba jusqu'à la Révolution. Les jeunes de la Ftca ont contribué efficacement de par leur engagement dans la voie de la liberté à libérer le pays du totalitarisme. Même après la Révolution, ils étaient le rempart contre les mouvements obscurantistes et les ont empêchés de gagner du terrain. C'est ça le mérite de la Ftca. Parce qu'au-delà du cinéma ou grâce à lui, la Ftca représente un tremplin pour la jeunesse en manque d'expression et de liberté.

Sur le plan cinématographique, il suffit de rappeler le rôle qu'elle a joué et continue à le faire pour ceux qui n'ont pas les moyens de partir à l'étranger étudier le cinéma ou même ceux qui ne disposent pas d'assez d'argent pour s'inscrire dans une école à Tunis. La Ftca leur offre l'apprentissage, l'encadrement et le matériel nécessaire pour qu'ils puissent pratiquer leur passion. Il est malheureux d'apprendre qu'après le 14 janvier, certaines maisons de la culture refusent d'accueillir, sans raison précise, les clubs de la Ftca.

Que se passe-t-il réellement ? Pourquoi tant de mépris à l'égard de ceux qui réussissent ? Kélibia sans le Fifak n'est plus Kélibia. Son charme réside dans la rencontre de la communauté des cinéastes anciens et nouveaux, à ceux qui ont donné, à l'instar de Selma Baccar, Férid Boughedir, Khaled Barsaoui, Habib Mestiri, Hamadi Bouabid, Radhi Triméche et on en oublie et les jeunes en herbe qui les côtoient. Le Fifak a grandi et son budget aussi et c'est grâce aux quelques pécules qui restent de cette manifestation, l'une des plus réussies en Tunisie, que la Ftca continue à survivre, mais jusqu'à quand ? Il y a le matériel à renouveler, la formation, le loyer à payer, etc.

Aujourd'hui, nous devons tous nous mobiliser pour que cette citadelle, où des générations successives ont appris à réaliser des films, brouillons parfois, mais authentiques qui ressemblent aux Tunisiens et non ceux formatés qui sont présentés de nos jours, à libérer la parole et l'expression et à forger la personnalité des jeunes, demeure debout et ne tombe pas en ruine. Alors, libérez la subvention et laissez les jeunes, futurs cinéastes, vivre pleinement leur hobby et ne dévient pas vers autre chose.