Tunisie: Le club séculaire bombe le torse

Ce fut par le moyen d'une équipe quasi remaniée par le timonier Mouine Chaâbani. Ce dernier qui, sans le moindre excès de confiance, savait qu'il n'y avait rien à craindre pour son équipe quant à l'issue finale de ce duel, même si l'USBen Guerdane était loin d'être une victime expiatoire. Pour preuve, ses résultats somme toute probants qui lui valent une bien confortable place au milieu du tableau du classement général qu'elle arrive jusque-là à entretenir jalousement.

Mouine Chaâbani, très confiant en ce qui concerne la valeur intrinsèque de tous les joueurs à sa disposition, n'hésite jamais à faire tourner son effectif sans la moindre gêne.

Avant-hier, une armada de titulaires en puissance avait eu droit à un repos bien mérité même si on est en pleine compétition nationale. Il s'agit, tenez-vous bien, de Aymen Ben Mohamed, Sameh Derbali, Chamseddine Dhaouadi, Khalil Chammam, Fusseïni Coulibaly, Ghaïlane Chaâlali,Anice Badri, Youssef Blaïli et Yassine Khenissi. Neuf cadres de l'équipe ménagés pour le match de Ligue des champions programmé demain à El Menzah contre les Zimbabwéens du FC Platinium.

Leadership préservé sans peine

Il faut le faire car la mission de l'EST contre les Sudistes consistait quand même à gagner ce match de rattrapage pour préserver le leadership et le consolider, s'agissant bien évidemment de la conservation du titre de champion local qui tient toujours à cœur tous les fans du club.

Et comme d'habitude dans ce genre de matches, l'adversaire ne faisait pas le poids même s'il avait chèrement vendu sa peau face à l'ogre jaune et rouge.

Les réservistes alignés par le coach espérantiste, en l'occurrence Iheb Mbarki, Houcine Rabii, Aymen Mahmoud, Ali Machani, Amine Meskini, Zied Berrima, Adam Rejaïbi, Bilel Mejri, Haïthem Jouini et Moumen Rahmani, ont amplement honoré leur contrat. Ce fut fait de la même manière que l'équipe première.

Il est vrai que les «Sang et Or» n'ont pas trop forcé pour réaliser leur victoire, mais leur domination était manifeste. Cela nous amène à dire que nous sommes peut-être dans le tort quand on développe souvent l'idée que l'Espérance subit l'effet de la forte sollicitation susceptible de lui jouer de bien mauvais tours au niveau physique. Loin s'en faut car, au contraire, on est en mesure de dire qu'on est là devant un faux problème. La richesse de l'effectif dont dispose le staff technique de l'EST est synonyme d'avoir au moins deux équipes qui se valent, ou presque. Du moins sur le plan local.

En effet, les deux compétitions nationales (championnat et coupe) ne s'élèvent à un niveau vraiment compétitif pour l'Espérance que pour six à huit matches, au plus, sur la trentaine prévue. L'on parle évidemment des duels nivellés face aux rivaux classiques : le CA, l'ESS, le CSS et à un degré moindre un ou deux autres déplacements quelque peu périlleux.

Du coup, l'équipe première, quoiqu'elle ait toujours besoin de compétition, a la latitude de souffler.

Renforts à... tester

De surcroît, le staff technique de l'Espérance peut se frotter les mains après le dernier coup de filet réussi dernièrement au titre du mercato d'hiver.

Après l'enrôlement de l'Algérien Taïeb Meziani qui convainc déjà, deux nouvelles recrues viennent également de signer en dernière minute pour l'EST.

Il s'agit du défenseur axial nigérian Junior Lucaza et du milieu de terrain libyen Hamdou El Houni (24 ans) qui vont enrichir davantage le capital humain de l'Espérance. Seulement, il faudrait donner un peu de temps à ces nouveaux venus pour voir s'il s'agit d'une bonne affaire pour l'équipe de Bab Souika.