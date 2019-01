Algérie: Ecole des Douanes de Batna - Sortie de la 15e promotion des agents de contrôle

Le Directeur général des Douanes algériennes, Farouk Bahamid, a présidé mercredi une cérémonie de sortie de la 15ème promotion des agents de contrôle à l'Ecole des Douanes "Chahid colonel Mohamed Amouri", au pôle urbain Hamla 3 dans la commune d'Oued Chaâba (wilaya de Batna).

Cette promotion qui englobe 264 agents dont 28 femmes a été baptisée au nom du moudjahid commandant Mohamed Benaissa, ancien Directeur général des Douanes, décédé le 24 décembre 2018 à l'âge de 87ans.

Cette promotion a été principalement consacrée aux jeunes issus du Sud algérien en concrétisation de la politique de l'Etat visant la promotion de cette région du pays, à travers la consolidation de la présence des douaniers pour une meilleure lutte contre le terrorisme, le crime organisé transfrontalier et la contrebande sous toutes ses formes et ce, en collaboration avec l'Armée nationale populaire (ANP) et les différents corps de sécurité, a précisé, à cette occasion, le commandant de l'Ecole, Abdelkrim Ben Chekribou.

Les agents sortis ont suivi, une année durant, depuis la formation de base, une formation spécialisée comprenant les méthodes et techniques d'utilisation des armes, la topographie et le secours, en plus d'une formation théorique traitant des sujets relatifs à la législation douanière, le contentieux et la lutte contre la contrebande assurés par des cadres des Douanes et de l'université.

Le nombre des agents sortis de cette Ecole, ouverte en 1994, s'élève à 3.097 agents de contrôle, a souligné le commandant de l'Ecole des Douanes de Batna, avant de faire part de l'organisation par son établissement de sessions de formation spécialisées au profit des agents et officiers activant dans les différentes directions régionales des Douanes.

La cérémonie de sortie de cette promotion à laquelle ont pris part les autorités locales, des cadres et les familles des agents sortis, a été marquée par l'organisation d'activités diverses dont des exhibitions dans le montage et démontage des armes et combats, en plus de la remise des diplômes et des grades.