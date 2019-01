Algérie: Des contrats de performance dans la gestion des hôtels et structures touristiques

Alger — Le Groupe public Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT) et les différents hôtels publics, ont signé, mercredi à Alger, des contrats de performance portant sur l'amélioration de la gestion de ces structures afin qu'elles contribuent au développement touristique à travers l'amélioration du niveau des prestations et de performance ainsi que le soutien de la formation et la diversification du produit touristique conformément aux normes internationales en vigueur.

Ces contrats visent à pallier les lacunes enregistrées en matière de gestion par la généralisation de l'utilisation des TIC, outre la consécration de l'esprit d'initiative et d'innovation pour faire face à la concurrence touristique sur les plans national, régional et international.

Présidant la cérémonie de signature des contrats, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud a estimé que "l'évaluation des réalisations du secteur touristique public n'est pas une finalité mais plutôt un point de départ d'une nouvelle dynamique pour faire face aux enjeux actuels".

Ces établissements hôtelières sont une réelle locomotive et un miroir qui reflète les efforts et les moyens fournis par les pouvoirs publics pour la promotion du développement du tourisme d'ou la nécessité de mobiliser tout un chacun afin d'atteindre les objectifs tracés dans ce sens, a-t-il poursuivi.

Il a souligné par la même, l'importance de mobiliser tous les moyens humains et financiers pour le parachèvement de la modernisation des structures touristiques publiques dans les délais impartis tout en améliorant la qualité de prestation.

Dans le même contexte, le ministre a exprimé son rejet de "de toute justification concernant les retards accusés dans la réalisation des travaux d'aménagement", ajoutant que "des mesures fermes seront prises en cas de dépassements".

Le ministre a appelé à faire de 2019, l'année de la réalisation de l'objectif de la qualité et des services excellents au profit du consommateur, mettant l'accent sur l'impératif de mettre en œuvre le schéma de qualité pour concrétiser ces objectifs au niveau des établissements hôteliers publics.

Il a également insisté sur la nécessité d'"influer sur le marché à travers des programmes de communication et l'utilisation des réseaux sociaux pour faire connaitre le produit touristique et les services proposés tout en faisant preuve d'innovation et d'initiative conformément aux attentes des clients.

Il s'agit également, selon le ministre, d'intensifier les échanges avec les tours opérateurs pour proposer des produits intégrés et compétitifs et maitriser la gestion à travers le recours aux technologies de pointe.

Pour sa part, le directeur général du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT), Lazhar Bounafaa, a mis en avant "l'importance de la signature des contrats de performance afin d'améliorer le niveau de gestion hôtelière et de permettre à ces établissements de réaliser des bénéfices et le développement économique et commercial ainsi que de renforcer la viabilité du groupe".

Par ailleurs, le même responsable a mis l'accent sur l'importance "des opérations de qualification auxquelles sont soumises ces établissements à l'effet d'adapter le produit touristique aux exigences des clients".