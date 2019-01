Tunisie: Y croire encore et toujours...

Et le tirage au sort a fait que le CA fasse un déplacement, pour la 2e journée en Egypte, pour affronter Al Ismaïly. Une équipe renforcée malgré ses déboires en championnat égyptien, mais qui entretient l'espoir de revenir en course. C'est un match qui compte énormément pour le CA de Chiheb Ellili.

Une seconde défaite de suite voudra dire faire ses adieux à la qualification. Mentalement, il faudra que les Clubistes aient le courage et la lucidité pour tenir devant un adversaire qui joue bien et qui a failli surprendre TP Mazembe chez lui. Mentalement toujours, Ellili a essayé de passer outre la première défaite et de redonner confiance à ses joueurs. Le fond de jeu développé n'était pas mauvais, compte tenu des diverses absences de taille. Et cela, Chiheb Ellili l'a dit clairement à ses joueurs. Le groupe «rouge et blanc» a essayé durant cette dernière semaine à aller au-delà de ses maux quotidiens, de la malchance qui le frappe pour bien aborder le match de demain. Gagner? Ce n'est pas une mission impossible du tout. Mais ce n'est pas une simple mission non plus. Un point même peut basculer les Clubistes et les pousser à redémarrer dans ce groupe.

Avec Darragi et Ben Yahia

Encore des absents pour l'équipe pour ce match d'Al Ismaïly. Même si la liste des blessés se réduit d'un match à un autre, Ellili ne peut compter même pour le match de demain sur tout son effectif. Encore une fois, Khefifi, Comparé et Belkhither ne seront pas là pour aider l'équipe. Mais en même temps, Ellili a déjà récupéré Jaziri et maintenant il retrouve Ben Yahia, blessé depuis le match d'Al Hilal, et également Darragi qui, heureusement, a pu faire le déplacement en Egypte. Ghazi Ayadi revient aussi de sa suspension et mettra son empreinte sur le milieu du terrain, le point le plus faible vendredi dernier. Pour ce match d'Al Ismaïly, les Clubistes ne pourront pas compter sur Belkhither qui s'apprête à quitter le club. On ne peut pas donc parler d'absences lourdes, étant donné que les principaux joueurs seront là. Sauf que l'équipe n'a pu utiliser son meilleur effectif depuis des mois. A chaque match sa formation, et cela s'est vu nettement dans la qualité de l'entente entre les lignes et les joueurs.

Contre Al Ismaïly, le CA devra faire attention dans le placement défensif. Agrebi, Abdi, voilà deux latéraux très moyens sur le plan défensif et qui ont été toujours la source des ennuis pour le gardien Charfi. Les Egyptiens favorisent beaucoup le jeu sur les couloirs. Au milieu, Khélil doit faire mieux en relance et en couverture. Darragi et Ben Yahia vont-ils commencer d'entrée ? Probablement, le premier retrouvera son poste de régisseur même s'il se trouve mieux en tant que second attaquant. Les Clubistes n'ont plus droit à l'erreur, c'est la devise de ce match.