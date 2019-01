Afrique: Ligue des Champions - Mission difficile pour la JS Souara face à Al Ahly

Après sa défaite lors de la première journée de la poule «D» de la Ligue des Champions d'Afrique, face au FC Silba (3-0), la JS Saoura reçoit ce vendredi, sur sa pelouse du stade du 20-Août de Béchar, la redoutable équipe égyptienne d'Al Ahly du Caire.

La JS Saoura devra impérativement l'emporter face au finaliste malheureux de la précédente édition. Une autre défaite face aux Cairotes hypothéquerait sérieusement les chances de la JSS en vue des quarts de finale. Mais la rencontre s'annonce très difficile pour le club algérien au vu de la valeur de l'adversaire qui est une grosse cylindrée et le club le plus titré d'Afrique. Dos au mur, le second représentant algérien dans cette Ligue des Champions est appelé à relever la tête.

Concernant le choc face au National du Caire, l'entraîneur adjoint de la JS Souara Karim Zaoui évoque l'état d'esprit qui animera les joueurs. «Tout se passe bien. Le moral des joueurs est au beau fixe. On a revu ensemble la rencontre perdue en Tanzanie. On en a tiré les leçons nécessaires afin d'éviter de commettre les mêmes erreurs pour pouvoir avancer. On avait réalisé, comme constaté, une très bonne première mi-temps. Seulement, le but encaissé dans le temps additionnel de celle-ci est tombé tel un couperet sur la tête de nos joueurs qui étaient très affectés. La suite tout le monde la connait, » a confié le technicien alrgérien dans des propos relayés par elmoudjahid.com

Seulement, le match s'annonce bien compliqué devant une équipe égyptienne d'Al Ahly qui a nettement battu l'AS Vita Club de la RD Congo (2-0) lors du premier match de cette poule, au Caire.

«Notre équipe est en apprentissage et n'a pas l'expérience nécessaire pour aborder cette compétition. Le métier manque comme on dit. C'est pourquoi, on dit, que c'est déjà une performance à mettre à l'actif de la JSS que cette qualification historique à la phase des poules. L'équipe grandira avec ce genre de compétitions continentales. On ne veut pas mettre de pression néfaste sur nos joueurs. Ils sont bien préparés sur tous les plans et ils ont un bon moral. L'essentiel, c'est qu'ils mouillent le maillot et se donnent à fond. Après, il faut être réaliste, rester fair-play et continuer à travailler. Ce qui est sûr, c'est que nos joueurs feront tout pour marquer l'histoire. A défaut, ils vont beaucoup apprendre, et cela ne pourra que leur être bénéfique ainsi qu'à toute l'équipe. Toutefois, il faut savoir que malgré le manque d'expérience, on fera le maximum pour tenter d'arracher la qualification à l'issue de la phase des poules.»

C'est dire combien difficile sera la mission des gars de la JS Saoura dans ce match contre un adversaire mieux rodé dans ce genre de rencontre à gros enjeu.