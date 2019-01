Tunisie: Saint-Etienne - Auteur d'un double, khazri lucide en dépit de la victoire

Wahbi Khazri est sans nul doute l'une des plus grandes satisfactions de l'AS Saint-Etienne cette saison. Recruté par le club l'été dernier, le milieu offensif tunisien frappe fort.

.Ce mercredi, l'ancien rennais a signé un doublé contre l'Olympique de Marseille et en est déjà à 12 buts en 18 matchs de Ligue 1 cette saison.

Toutefois, l'Aigle de Carthage a la tête sur les épaules. Tout en gardant sa lucidité, il a reconnu que Marseille a mieux utilisé le ballon au cours de la rencontre, même s'il a finalement perdu.

« On est content parce qu'il fallait prendre les trois points. On est sur une bonne série. Je pense que Marseille a fait un meilleur match que nous sur le plan technique, ils ont eu moins de déchet. Mais au final, on est plus réaliste et on est récompensé de nos efforts », a commenté Khazri sur beIN Sports.