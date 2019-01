Afrique: Ligue des Champions-CSC - Denis Lavagne a la solution pour dominer TP Mazembe

Le CS Constantine a bien entamé sa campagne en Ligue des champions. Les Sanafirs ont ramenés une victoire très précieuse de Tunis face au Club Africain lors de la première journée de la phase des poules. Le CS Constantine compte bien confirmer sa belle forme lors de la seconde journée de la compétition. Mais les Sanafirs affronteront un adversaire d'un autre calibre : les redoutables Congolais du TP Mazembe, quintuples champions d'Afrique.

Ayant hérité d'une situation difficile, l'entraîneur français du CS Constantine Denis Lavagne n'a pas mis de temps pour marquer son territoire et redresser la barre, menant le club à six victoires de rang, dont une retentissante décrochée vendredi à Sousse face aux Tunisiens du Club Africain (1-0), dans le cadre de la 1re journée (Gr. C) de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football.

« Le CSC, qui a renforcé son effectif durant le mercato hivernal, compte désormais une doublure dans chaque poste » , ce qui permet « de donner plus de confiance à l'équipe pour atteindre un tour avancé en Ligue des champions », a déclaré le technicien français à l'APS.

Le CSC passera un véritable test samedi prochain, à l'occasion de la réception des Corbeaux de Lubumbashi dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des champions.

« Nous respectons nos adversaires mais nous ne les craignons pas, bien que certaines équipes de ce groupe se sont adjugées le trophée de cette compétition », a souligné l'entraîneur du CS Constantine. Pour le coach, si l'équipe reste sur cette même dynamique, « elle pourra bien se qualifier au prochain tour ».

Les Sanafirs sont conscients qu'affronter le TP Mazembe, même sur la pelouse du stade Chahid-Hamlaoui ne sera pas chose facile. Raison pour laquelle, l'ancien sélectionneur du Cameroun a fait savoir que ses joueurs « devront d'abord bien récupérer et se préparer mentalement pour pouvoir être solidaires, éviter d'encaisser des buts à domicile et surprendre l'adversaire par des contres afin d'avoir le dernier mot sur une équipe congolaise redoutable ». Et d'ajouter : « Le TP Mazembe a réalisé une belle performance contre Al-Ismaïly en s'imposant sur le score de 2 à 0, mais après avoir analysé son style de jeu, je pense que nous pouvons les bousculer vu que nous avons les qualités nécessaires et nous jouerons devant nos supporters ».