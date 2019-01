Burkina Faso: Le Canadien Kurk Woodman enlevé a été retrouvé mort

communiqué de presse

C'est avec une vive émotion et une grande tristesse que nous avons appris la mort du canadien Kurk Woodman, enlevé par des individus non identifiés dans la nuit du 15 au 16 janvier 2019, à la base vie de la société de prospection minière Productive Discovery dans le village de Tiabangou, commune de Mansila, province du Yagha, dans la Région du Sahel.

Le corps qui a été retrouvé sans vie le 16 janvier 2019 aux environs de 15 heures dans la localité de Beiga- Salmoussi, département de Gorom Gorom a été identifié par les proches collaborateurs de Kurk Woodman.

Le Gouvernement du Burkina condamne avec la dernière énergie ce lâche assassinat et rassure qu'une enquête est ouverte et toutes les mesures seront prises pour retrouver et punir les coupables.

Le Gouvernement partage la douleur de la famille, des proches et du gouvernement canadien et leur présente ses condoléances les plus attristées.

Alpha Barry

Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération