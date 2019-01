Ile Maurice: Propos diffamatoires contre Pravind Jugnauth - Une internaute nie

Il lui est reproché d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre du Premier ministre, Pravind Jugnauth. Karishma Pandhay aurait posté des commentaires injurieux sur lui sur sa page Facebook en janvier 2018.

La jeune femme a comparu devant la magistrate Niroshni Ramsoondar siégeant en cour intermédiaire, ce jeudi 17 janvier. Elle répond d'une accusation formelle de «using an information and communication service for the purpose of causing inconvenience to a person». Elle a plaidé non coupable et retenu les services de Me Ashik Toorabally.

L'affaire a été fixée pour le 3 avril.

Quant à l'accusée Marie Melanie Manuella Zacharie, qui fait l'objet de la même accusation, elle a brillé par son absence en Cour. Il lui est reproché d'avoir utilisé sa page Facebook, sous le nom Lioness Jahnell, pour poster une vidéo intitulée «micro cacher cot sir Anerood Jugnauth», suivie des commentaires : «EcouT zot pu tanD... la vérité tjrs fini par savoir... share max... pu montre lepep la vérité». Le procès sera appelé le 29 janvier.

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, est assigné comme témoin dans cette affaire.