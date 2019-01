Tunisie: A quand l'internationalisation ?

Bâti aux frais du contribuable, cet aéroport fut une déception grande et amère. Son apport pour la région frôle le néant et si l'on excepte les rares vols pour les pèlerins, les liaisons internes souvent annulées au grand dam des passagers et les venues des clubs huppés de football, l'aéroport se contente d'embellir de son architecture l'entrée nord de la ville.

S'ensuit la décision tombée comme un couperet qui a contraint à suspendre son activité pour cause de défaillances relevées au niveau de la piste d'atterrissage. Le litige, qui a résulté de l'expertise, a duré une dizaine d'années (?!) avec un black-out intrigant sur l'issue de ce litige. Bref, c'est en mai dernier que cet aéroport a retrouvé son âme après la rénovation de sa piste avec des caractéristiques qui lui confèrent des atouts appréciables : une superficie de 50 ha et une piste longue de 2.900 m enrobée en asphalte qui a mobilisé une enveloppe de 11 millions de dinars répondant ainsi aux normes de l'Organisation internationale de l'aviation civile (Oiac).

Des installations high-tech

Le redémarrage de l'activité de l'aéroport a laissé entrevoir l'espoir de booster l'investissement dans la région en amadouant les investisseurs à venir s'y implanter, surtout que le mégaprojet du consortium européen Protun à Gafsa a avorté à cause de l'inactivité de cet aéroport et la suppression de quelques liaisons internationales sur l'aéroport de Nefta-Tozeur (... )

Lors de l'inauguration de sa nouvelle piste, un haut responsable de l'Opat a affirmé que «des installations de balisage de nuit mobilisant une enveloppe de 2 millions de dinars seront disposées au mois de juillet 2018, ce qui permettra de l'exploiter de jour comme de nuit. Les installations acquises sont de high-tech et l'aéroport pourrait accueillir des A320, ce qui en fera le 2e du genre en Afrique du Nord».

Mais si les travaux d'installation de balisage de nuit ont pris fin même avec un retard, il n'en demeure pas moins important de se concerter sur une feuille de route pour rentabiliser cette réalisation dont l'apport reste jusque-là en deçà des attentes.

Ouvrir l'aéroport aux vols internationaux

Maigre consolation après l'annonce du ministre du Transport Hichem Ben Ahmed à l'ARP de la programmation de deux dessertes en partance de Tunis-Carthage à partir de fin mars prochain ou début avril. L'annonce du ministre n'a pas eu l'écho ni le retentissement souhaité parmi les activistes de la société civile qui ont été --grandement-- déçus, alors qu'ils s'attendaient à une extension de l'activité aéronavale de l'aéroport. Et au vu des richesses dont regorge la région et les opportunités d'investissement qui ont conquis des promoteurs de l'autre rive de la Méditerranée, l'ouverture de cet aéroport aux vols internationaux sera la bouffée d'oxygène tant attendue pour raviver une région qui ne peut plus se suffire de la production de phosphate pour consolider sa base développementale.

En quête d'outils pour booster l'investissement dans le gouvernorat de Gafsa, l'internationalisation de l'activité de cet aéroport demeure la condition sine qua non pour aspirer à sauter le cap d'un tissu industriel avec une mono-composante vers une industrialisation sur fond d'opportunités qui n'ont pas laissé insensibles les visiteurs venus d'ailleurs.

Dans ce sens, rappelons que l'homme d'affaires et originaire de la région Adel Karoui, président de l'association italienne Al Bidaya, s'est rendu récemment dans sa ville natale accompagné d'un groupe d'investisseurs italiens qui ont découvert l'aéroport et qui n'ont pas caché leur admiration. Cette visite sera renforcée par les efforts déployés par Adel Karoui auprès des tour-opérateurs italiens pour programmer la destination Gafsa et, découvrir, ainsi, à ses pairs les opportunités d'investissement.

Par ailleurs, nous croyons savoir qu'une commission a été formée au gouvernorat pour impliquer tous les intervenants et les exhorter à la mise en place d'une série d'initiatives et de recommandations permettant de définir les opportunités d'investissement.

Empressons-nous de dire que la réactivation de l'aéroport de Gafsa-Ksar est le talon d'Achille du renouveau de cette région qui aspire à diversifier son tissu économique, mais n'est pas l'unique support de cette entreprise...