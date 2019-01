Algérie: Ligue 1 - La saignée se poursuit au MC Oran

Oran — Le milieu de terrain Hamza Aït Ouameur a résilié son contrat avec le MC Oran, mercredi soir, portant à huit le nombre de joueurs ayant quitté cette formation au cours du mercarto hivernal, a-t-on appris du club de Ligue 1 de football.

Un contact émanant d'un club étranger serait derrière la décision du joueur de 30 ans de mettre un terme à son aventure oranaise plus tôt que prévu, précise-t-on de même source. L'effectif du MCO a connu, pour l'occasion, une véritable saignée avec le départ de pas moins de huit joueurs, dont six avaient été recrutés au cours du mercato estival.

Il s'agit, outre d'Aït Ouameur, de Bouazza, Dosse, Bouchar, Hamar et Yettou. Les deux autres joueurs ne faisant plus partie du groupe des "Hamraoua" sont Chibane et Bellal. Cette situation met, d'ores et déjà, l'entraîneur Omar Belatoui dans l'embarras, dans la mesure où la plupart des joueurs partis étaient des titulaires indiscutables.

La mission du coach devient encore délicate après l'échec, pour le moment, de la direction du club à qualifier ses cinq nouvelles recrues hivernales (l'Ivoirien Assie-Koua, Mohamedi, Aouedj, Benamara et El-Moueden) en raison des dettes qu'elle doit honorer envers d'anciens joueurs et entraîneurs non encore réglées et estimées à 44 millions DA.

Le MCO, en mauvaise posture en championnat (11e, 18 pts), rendra visite au MO Béjaïa, vendredi, dans le cadre de la 18e journée du championnat. Belatoui a pris avec lui quatre des cinq nouveaux joueurs dans l'espoir de recourir à leurs services pour l'occasion si leurs licences venaient à être récupérées avant le match.