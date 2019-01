Algérie: Bouazghi - Pour des partenariats gagnant-gagnant avec les États-Unis

Washington — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a plaidé Mercredi en Californie pour des partenariats gagnant-gagnant entre l'Algérie et les Etats-Unis et qui répondent au besoin de la diversification des exportations.

Le ministre qui s'exprimait lors d'une rencontre à Sacramento, en Californie, qui a rassemblé des entreprises des deux pays, a expliqué que le gouvernement algérien encouragera, accompagnera, et apportera les facilités nécessaires pour que les partenariats dans l'agriculture répondent à l'objectif de sécurité alimentaire et de diversification des exportations.

Au cours de cette rencontre, M. Bouazghi a présenté la stratégie algérienne de développement économique décidée par le président de la République M. Abdelaziz Bouteflika et qui fait de l'agriculture un levier important de cette nouvelle approche.

Accompagné du président du Forum des chefs d'entreprises, Ali Haddad, et de l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Madjid Bouguerra, le ministre conduit une mission d'étude dans l'Etat de Californie destinée à promouvoir des opérations de partenariat dans l'élevage, la production laitière et céréalière et l'agroalimentaire.

La réunion d'affaires tenue à Sacramento a regroupé des opérateurs algériens et une vingtaine d'hommes d'affaires américains des Etats de Californie et de l'Utah, représentant notamment un grand consortium agricole déjà en discussion avec des partenaires algériens sur des projets en Algérie.

De leur côté, le président du FCE et l'ambassadeur Madjid Bouguerra ont encouragé les hommes d'affaires américains à s'engager avec leurs partenaires algériens dans des projets en mesure d'ouvrir des perspectives prometteuses au renforcement et à la diversification des relations économiques et commerciales entre l'Algérie et les Etats-Unis.

La deuxième journée de la mission a été, par ailleurs, consacrée à des visites de grandes fermes de production agricole et laitière susceptibles d'offrir un modèle de développement pour l'agriculture en Algérie. Au programme de M. Bouazghi, figure une rencontre avec le ministre de l'agriculture de l'Etat de Californie, classé cinquième puissance économique mondiale et dont l'économie repose sur une agriculture massive et performante.

Le programme de la visite prévoit des rencontres B2B entre opérateurs algériens et américains pour discuter des propositions de partenariat. La visite s'achèvera par la signature de quatre mémorandums d'entente portant sur la création de trois grandes fermes laitières de 30.000 vaches chacune et un projet de transformation de pommes de terre. (APS)