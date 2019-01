Algérie: Agriculture - Rencontre d'opérateurs algériens et américains en Californie

ALGER - Une rencontre a regroupé mercredi dernier à Sacramento (Californie) 25 opérateurs économiques algériens activant dans le domaine agricole avec leurs homologues américains, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche.

Lors de cette rencontre, tenue en présence du ministre de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, Abdelkader Bouazghi, la partie algérienne a exposé les potentialités et les opportunités de coopération et de partenariat qui portent aussi bien sur les activités relevant de la sphère de production que sur celles qui se trouvent en son amont et en aval.

A cette occasion, M. Bouazghi a affirmé que cette rencontre entre les opérateurs algériens et américains s'inscrivait dans le cadre de la stratégie du secteur, initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour renforcer la sécurité alimentaire de l'Algérie et contribuer à sa croissance économique.

Il a précisé que "les résultats probants obtenus sont, à l'heure actuelle, renforcés et consolidés en encourageant les investissements productifs nationaux et étrangers afin de satisfaire la totalité des besoins nationaux et de conquérir des marches à l'export".

Le ministre a, en outre, tenu à souligner que les Etats-Unis "ont organisé leur transition vers une agriculture performante et hautement productive, qui en fait aujourd'hui une puissance agricole de premier plan".

Il a estimé que "le savoir-faire et la technologie américains méritent d'être au centre des échanges entre les deux pays pour donner lieu à des partenariats féconds et mutuellement avantageux, notamment dans les filières stratégiques".

M. Bouazghi a aussi avancé que les opérateurs économiques bénéficieront de l'accompagnement et de l'aide nécessaire à la réalisation de leurs projets.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Algérie aux Etats-Unis, Madjid Bouguerra, a indiqué, dans son intervention, que les échanges d'information permettront sans doute aux opérateurs des deux pays d'identifier les opportunités de partenariat qui pourront se traduire en projets concrets.