Algérie: Plus de 561 tonnes de déchets plastiques récupérés à l'échelle nationale en 2018

Oran — Plus de 561 tonnes de déchets plastiques ont été récupérées à l'échelle nationale au cours de l'année 2018, a-t-on relevé jeudi du site de l'EPIC du Centre d'enfouissement technique (CET) de la wilaya d'Oran "CET Oran", citant le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables.

Ce bilan confirme une nette progression, enregistrée en la matière pendant l'année écoulée, par rapport à celle d'avant où près de 180 tonnes de déchets plastiques ont été récupérées, a-t-on précisé de même source. Outre les aspects environnementaux, la récupération des déchets recyclables revêt désormais une grande importance dans le développement de l'économie verte en ayant des effets directs sur la croissance économique en Algérie.

Les spécialistes estiment que le plastique met entre 100 et 1.000 ans à se dégrader dans la nature, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur la faune et la flore. D'autre part, l'EPIC "CET Oran" multiplie ses campagnes de sensibilisation en direction des citoyens les incitant à participer activement, aux opérations de tri des déchets secs et recyclables comme le plastique, le carton, le papier, le verre et l'aluminium.

Les statistiques de cette entreprise montrent aussi que dans une wilaya comme Oran, chaque habitant produit 310.25 kg de déchets par an. Du coup, il devient nécessaire de trouver des méthodes de recycler et de réutiliser les produits comme le plastique. Tout comme le plastique, la récupération du carton a également connu une sensible évolution en 2018, avec un taux de croissance de plus de 632 % par rapport à l'année 2017.

Le volume du carton récupéré a atteint, au cours des neuf premiers mois de l'année écoulée, a été de l'ordre de 373 tonnes alors qu'il n'a pas dépassé les 60 tonnes l'année d'avant, selon les statistiques rendues publiques par cet organisme. Les quantités récupérées étaient encore moins importantes au cours des années précédentes, avec 16 tonnes en 2016 et 8 tonnes en 2015, rappelle-t-on.