Sénégal: Problèmes liés au parrainage, au fichier électoral et à la distribution des cartes d'électeurs - Les partenaires techniques et financiers «inquiets»

La question du parrainage, tout comme celles relatives au fichier électoral et à la distribution des cartes d'électeurs préoccupent au plus haut niveau la Cedeao et les Nations Unies. C'est ce que semble dire le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), Doudou Ndir, qui, à la sortie de leur rencontre avec une mission conjointe de ces deux instances, hier mercredi 16 janvier, a révélé que les sujets susmentionnés ont été à l'ordre du jour des discussions.

En visite à la Commission électorale nationale autonome (Cena), dans le cadre de la préparation de la présidentielle prochaine, l'instance régionale, la Cedeao, tout comme celle internationale, les Nations unies ont mis l'accent sur des questions qui constituent les points d'achoppement entre le régime en place et l'opposition.

En effet, de l'avis du président de la Cena, Doudou Ndir, au sortir de leur séance de travail tenue en huit-clos, la mission conduite par Jean-Claude Kassi Brou, président de la Commission de la Cedeao et Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, s'est intéressée aux questions qui les «préoccupent». Quid de ces problèmes ? M. Ndir cite ainsi «d'abord, le parrainage, ensuite, le fichier électoral, et enfin, la distribution des cartes».

Sur les raisons d'un tel intérêt sur ces sujets qui font l'objet d'une controverse au Sénégal, Doudou Ndir reconnait que lesdites questions interpellent toute la classe politique.

Ainsi donc, il trouve normal que les partenaires techniques et financiers du pays puissent s'intéresser à ces questions, dès lors que, dans le cadre de la solidarité, ils «veulent nous appuyer pour qu'on puisse surmonter toutes les difficultés éventuelles qui peuvent se présenter et qui seront de nature à rendre les élections difficiles».

Pour ce faire, il assure que la Cena a donné son avis «de la façon la plus objective possible dans le souci de les informer pour leur permettre d'appréhender et de bien maîtriser le processus à son stade actuel».

Ce qui est sûr et certain, ladite mission de la Cedeao et des Nations unies ne compte pas se limiter aux explications fournies par Doudou Ndir et ses camarades de la Cena.

En fait, pour se faire une idée claire et nette sur ces 3 aspects, source de polémique au Sénégal, elle compte rencontrer les autres acteurs du processus électoral, à savoir les partis politiques, la société civile, et les services en charge de l'organisation des élections.