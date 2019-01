Sénégal: Musée des civilisations noires - Le maitre a dit...

Il avait son mot à dire au Musée des Civilisations noires où on lui a rendu hommage ce dimanche 13 janvier, reçu avec les honneurs dus à «l'intellectuel», au «politique intègre », au «conciliateur» et au «patriarche».

Cheikh Hamidou Kane, l'emblématique auteur d'un texte aussi indémodable que «L'aventure ambigüe», a surtout insisté sur un certain nombre de points : «la place centrale de la Chine dans notre univers contemporain», le «respect de la vie humaine», la liberté de circulation en Afrique... Des questions auxquelles la Charte du Mandé, et l'Empire du Mali, avaient déjà réfléchi...

C'est une idée du cinéaste Joseph Gaï Ramaka et de son Gorée Cinéma : rendre hommage à Cheikh Hamidou Kane, auteur de «L'aventure ambigüe», l'indémodable, et autant dire que l'endroit choisi pour cette consécration, le Musée des Civilisations noires, a eu le don d'inspirer l'écrivain de 90 ans, qui s'est exprimé sans la moindre petite note, sans le moindre petit mémo, citant... de mémoire et par conviction...

Mais avec, tout de même, la discrète présence de la réalisatrice Angèle Diabang, dans le rôle de celle qui murmurait à l'oreille de Cheikh Hamidou Kane.

Face à lui, un public plutôt jeune, scolaire : la Maison d'éducation Mariama Bâ de Gorée, le lycée Limamoulaye, le lycée Seydou Nourou Tall, quelques élèves de Sokone, village natal du ministre de la Culture, Abdou Latif Coulibaly, etc.

Ce dimanche 13 janvier donc, au 3ème étage du Musée des civilisations noires, inauguré le 6 décembre dernier et ouvert au public depuis deux petites semaines, l'écrivain s'est tout de suite dit très ému : un musée construit par la Chine dira-t-il, qui appartenait, à l'époque de «L'aventure ambigüe», à «ce monde que l'on disait sous-développé», là-bas à «la périphérie de l'Occident», et qui a «pris une place centrale dans notre univers contemporain».

Cheikh Hamidou Kane ajoute que le Musée des civilisations noires a justement été construit dans un pays, le Sénégal, qui a partagé le même «espace géographique» que d'autres «peuples de l'extrême ouest-africain», réunis «dans une entité politique (aussi) importante» que l'Empire du Mali.

Un espace qui est aujourd'hui celui de la CEDEAO, la communauté économique des Etats d'Afrique de l'ouest, héritière, d'une certaine façon de l'Empire du Mali, «constitué, au début du 13ème siècle, par Soundiata Keita», qui avait réussi à mettre ensemble des «pays divisés», des pays «qui se querellaient».

L'écrivain cite à ce sujet l'un des textes que l'on doit à l'époque, la Charte du Mandé, qui insiste sur un certain nombre de points, dont celui-là, fondamental : «Toute vie est une vie»... dans «le respect de la vie humaine».

Le texte, toujours, laisse entendre que toutes les ethnies membres de cet Empire du Mali appartenaient donc à une «même patrie», «une citoyenneté de l'empire», de quoi leur donner la latitude de «se déplacer», en toute liberté, autrement dit sans avoir à subir quelque tracasserie de «frontières» que ce soit.

Une question de circulation, à l'interne, que nos Etats peinent encore à résoudre. Avec la destruction de cet Empire... la fin d'une «Afrique historique», «démantelée», «détruite par les puissances occidentales», et ce Musée des civilisations noires justement, ce sont les mots de Cheikh Hamidou Kane, «rappelle à l'Afrique son unité»...

Mais encore faudrait-il se débarrasser des «séquelles de cette histoire calamiteuse», «en s'inspirant, comme il dit, des leçons du passé ».

La cérémonie d'hommage elle-même a commencé par la lecture d'un extrait de «L'aventure ambigüe», le chapitre 9 pour être précis, avec les voix de la comédienne française Caroline Ducey et de son collègue, l'Ivoirien Sidiki Bakaba (présents tous les deux), qui a eu le privilège d'incarner Samba Diallo à l'écran, héros de «L'aventure ambigüe», dans le film du même nom, réalisé par Jacques Champreux en 1984, avec Douta Seck dans le rôle du «Maître», et projeté dans la soirée de ce dimanche 13 janvier au Musée des civilisations noires.

Un film à la fois français et ivoirien, parce que les Sénégalais ont un peu traîné les pieds, se souvient Cheikh Hamidou Kane. Dans le rôle principal donc, Sidiki Bakaba, aussi «grand homme» que «grand artiste», selon l'auteur de «L'aventure ambigüe», et avec, qui plus est, un parcours artistique et politique dont «il peut s'enorgueillir».