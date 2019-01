Niger: L'hôtel Gaweye sur de bonnes béquilles sous la gestion de Baba Sanady Ahmed

En 2003, l'hôtel Gaweye avait fait peau neuve. Des travaux réalisés par l'équipe de Monsieur El hadj Dan Foulani. La réhabilitation de cet édifice a coûté deux (2) milliards de Francs CFA et, entièrement payés par l'hôtel sur fonds propres.

Les investissements réalisés sur fonds propres

Depuis 2011, l'équipement, la rénovation, la partie technique et tous les investissements qui s'en suivent concernant Gaweye ont été financés avec les moyens de l'hôtel. Il s'agit de l'acquisition d'un groupe de froid, de deux groupes électrogènes, la réalisation de la clôture avec des portails d'accès, la mise en place d'un système de vidéosurveillance, la réhabilitation du système de sécurité incendie, la rénovation complète du principal restaurant et beaucoup d'autres équipements qui rendent le séjour des clients plus paisibles.

Les impôts et taxes et les frais societals de l'entreprise s'élèvent à 22 milliards de FCFA entre 2011 et 2017. L'hôtel Gaweye mérite le rang de 4 étoiles.

La catégorie actuelle de l'hôtel Gaweye est pour le moins irréelle. Quelles que soient les normes de classifications les plus accrues, elle mérite dignement un rang d'hôtel 4 étoiles. Le Ministère du Tourisme et de l'artisanat est pointé du doigt. Elle aurait pu mettre à jour l'arrêté conjoint n°00058/MT/A/MUH/C/DL du 04 octobre 2006, pour inclure les nouvelles normes de sécurité. L'arrivée du nigérien Baba Sanady Ahmed, l'un des plus grands professionnels du secteur a le mérite de faire bouger les lignes en vendant du concret. En lieu et place de vendre du vent.

Le dernier rapport d'activité d'inspection de l'hôtel Gaweye en date du 11 octobre 2018 établi par la Police Sanitaire fait état d'une bonne l'hygiène des locaux. Et ceci en déphasage avec les propos tenus par le Ministre Ahmet Botto. D'ailleurs, il n'a jamais fait de remarque en ce sens à la Direction Générale de la structure.