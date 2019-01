Congo-Brazzaville: Portrait - Au-delà de ses quelque 114 ans, le vieux Dominique Ona rassure encore

Né vers 1905 au village Obala, situé à environ 130 km d'Itoumbi, dans le département de la Cuvette-ouest, Dominique Ona semble être le plus vieux de l'ethnie Mberé de cette sous-préfecture, en terre Ntsama.

Rencontré récemment dans son village, le vieillard avoue être le plus ancien Mbéré de la zone dite à l'époque terre Ntsama, regroupant aussi une grande partie des villages des districts de Kellé et Mbama ainsi que le grand village Yaba-Mbéti. « Je n'ai plus les hommes de ma génération... Celui qui me secondait, Norbert Niossiki (né vers 1908) vient de mourir il y a quelques années à Omboye frontière (district de Kellé). Ce dernier était parmi les pioniers qui m'accompagnaient en 1936 à Léketi prendre les cours de catéchisme catholique », se souvient-il encore.

En dépit du poids de ses 114 ans d'âge, le vieillard Dominique, canne à la main, se déplace chaque jour pour se rendre au ruisseau d'Obala situé à près d'un kilomètre pour se laver. A le voir marcher et parler, il garde tous ses réflexes et rassure qu'il peut encore affronter un quinquennat ou plus. Notons que sa mère Angango est décédée en début 2018.