Afrique: LDC - CS Constantine - Les Sanafirs déterminés à battre le TP Mazembe

En s'imposant face au CA Bordj Bou Arréridj (1-0), mardi dernier en Ligue 1 algérienne, le CS Constantine poursuit la belle série entamée depuis la prise en main de l'équipe par Denis Lavagne. Les Sanafirs se hissent (momentanément) à la 4e place du championnat local.

« On est sur la bonne voie avec sept victoires d'affilée avec Lavagne. On est qualifiés aux huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie et on est relancés dans la course au titre en championnat. On est aussi en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique. On doit garder les pieds sur terre en évitant de nous enflammer, car le plus dur reste à faire. On va tout faire pour confirmer ce retour en force du CSC lors des prochaines rencontres », a confié dans des propos relayés par Le Buteur, le joueur du CSC, Belkheir.

Dormais, il s'agit pour les Constantinois d'oublié vite cette victoire face au CABBA et de préparer la joute internationale. Samedi, pour le compte de la seconde journée de la Ligue des Champions, le CS Constantine sera face à une tout autre stature, le TP Mazembe. Le club congolais étant l'un des favoris de la Ligue des champions, les poulains de Lavagne devront tout mettre en œuvre afin de confirmer la victoire de Sousse contre le CA et poursuivre le rêve africain.

« On doit oublier cette victoire face au CABBA et se concentrer complètement sur le match de ce samedi face au TP Mazembe. On sait que la rencontre ne sera pas facile contre les Congolais, mais on est déterminés à les battre et les rajouter à nos victimes, a déclaré le joueur. On demande à nos supporters de rester derrière nous jusqu'au dernier match de la saison. On fera le nécessaire de leur procurer encore du bonheur. Je suis surtout content d'entendre les Sanafir scander mon nom lors des matchs face au Club Africain et face au CABBA, ça me rappelle la saison passée lorsque j'étais leur chouchou, aux côtés d'Abid. »