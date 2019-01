Afrique: La TAAG parmi les 10 meilleures compagnies aériennes africaines

Luanda — La Compagnie Aérienne Angolaise (TAAG) a été classées parmi les 10 meilleures du secteur en Afrique, selon une publication de l'entreprise britannique « Skytrax » spécialisée dans les transports aériens.

Selon l'ordre de classification publiée par l'entreprise britannique, relative à l'année 2018, la compagnie « Ethiopian Air Lines » est en tête de la liste, suivie de « South Africa Airs ways» puis de la TAAG.

Les compagnies « Maurituis », Air Seychelles, Kenya Airways occupent la 4e, 5e et 6e place respectivement. Ces dernières sont suivies de « Royal Air Maroc » et des trois autres compagnies sud-africaines, à savoir « Mango », « Fasjet PLC » et « Kulula ».

La TAAG, qui dessert actuellement 12 destinations à l'échelle nationale et internationale, détient 10 avions soit quatre Boeings de type 737-700 et six autres de type 777-300 et 777-200.

Entreprise publique, la TAAG est en cours de privatisation pour une société anonyme, selon un décret présidentiel datant de septembre 2018.

Ce projet vise à faire de la TAAG une compagnie plus compétitive dans les secteurs commercial, financier et opérationnel, car cette compagnie cessera de bénéficier du soutien financier du gouvernement.